İŞKUR işe yerleştirme rakamları açıklandı: 5 ayda 590 bin kişi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2026'nın ilk 5 ayında yaklaşık 590 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı. Aynı dönemde 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, 894 bin 137 açık iş tespit edildiğini bildirdi.
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- İŞKUR, 2026 yılının ocak-mayıs döneminde yaklaşık 590 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR verilerini sosyal medya hesabından açıkladı.
- Aynı dönemde 894 bin 137 açık iş tespit edildi.
- İŞKUR, ocak-mayıs döneminde yaklaşık 300 bin iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2026 yılının ocak-mayıs döneminde yaklaşık 590 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, aynı dönemde yaklaşık 300 bin iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirildiğini, 894 bin 137 açık iş tespit edildiğini belirterek, "Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
5 AYDA 590 BİN KİŞİ
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, insanı ve emeği merkeze alan, nitelikli iş gücünü üretimle buluşturan uygulamalarını sürdürdüklerini belirterek, İŞKUR'a ait şu verileri paylaştı:
"Ocak-mayıs döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz."