İŞKUR işe yerleştirme rakamları açıklandı: 5 ayda 590 bin kişi

İŞKUR, ocak-mayıs döneminde yaklaşık 300 bin iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdi.

İŞKUR, 2026 yılının ocak-mayıs döneminde yaklaşık 590 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2026 yılının ocak-mayıs döneminde yaklaşık 590 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, aynı dönemde yaklaşık 300 bin iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirildiğini, 894 bin 137 açık iş tespit edildiğini belirterek, "Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.