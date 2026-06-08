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Başkan Erdoğan, Sevan Sıvacıoğlu ve Patrik Maşalyan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

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Başkan Erdoğan, Sevan Sıvacıoğlu ve Patrik Maşalyan’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile Sahak Maşalyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan, Sıvacıoğlu ve Patrik Maşalyan’ı kabul etti. (Fotoğraflar DHA'ya aittir)Başkan Erdoğan, Sıvacıoğlu ve Patrik Maşalyan’ı kabul etti. (Fotoğraflar DHA'ya aittir)

BAKANLAR DA GÖRÜŞMEDE YER ALDI

İstanbul'daki kabulde, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.

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Başkan Erdoğan, Sevan Sıvacıoğlu ve Patrik Maşalyan’ı kabul etti-3 Başkan Erdoğan, Sevan Sıvacıoğlu ve Patrik Maşalyan’ı kabul etti-4 Başkan Erdoğan, Sevan Sıvacıoğlu ve Patrik Maşalyan’ı kabul etti-5
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