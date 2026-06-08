Başkan Erdoğan, Sevan Sıvacıoğlu ve Patrik Maşalyan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile Sahak Maşalyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
BAKANLAR DA GÖRÜŞMEDE YER ALDI
İstanbul'daki kabulde, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel