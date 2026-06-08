MHP Lideri Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isteğiyle sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı için 2026 Dünya Kupası’na destek amacıyla “Arkanızdayız” adlı marş bestelendi. MHP’nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, marşın milli takıma destek için hazırlandığı belirtilirken, klipte milli maçlardan görüntüler, tribünlerdeki taraftarlar ve yerli otomobil Togg’a ait sahneler de yer aldı.
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- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı için 'Arkanızdayız' adlı marş bestelendi.
- 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan milli takıma destek amacıyla hazırlanan marş, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından 'Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle' notuyla paylaşıldı.
- Marşın klibinde A Milli Takım'ın eleme maçlarından sahneler, tribünlerdeki taraftarlar ve Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un görüntüleri kullanıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle, sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı'na FIFA Dünya Kupası'nda destek olmak amacıyla 'Arkanızdayız' adlı marş bestelendi.
MHP'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel" ifadelerine yer verildi.
Marş için hazırlanan klipte, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçlarından kesitler, tribünlerde A Millileri destekleyen vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yer aldığı görüntüler yer aldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel