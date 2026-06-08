Ankara - Karakas hattında yeni dönem! Başkan Erdoğan Delcy Rodriguez'i kabul etti | Enerjiden madene stratejik ortaklık
Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye geldi. Dolmabahçe’de gerçekleşen ve 1 saat süren kritik görüşmede, Türkiye ile Venezuela arasındaki stratejik ortaklık, enerji, madencilik, ticaret ve yeni finansal modeller başta olmak üzere geniş kapsamlı iş birliği başlıkları ele alındı. Görüşmede, 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde 1 saat süren görüşme gerçekleştirdi.
- Görüşmede Türkiye-Venezuela arasında ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması, enerji ve madencilik alanlarında iş birliği ile yeni finansal modeller ele alındı.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır dahil üst düzey bakanların katıldığı görüşmede, Venezuela'nın yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması konuşuldu.
- Türkiye ile Venezuela arasında ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliğini güçlendirecek mekanizmalar değerlendirildi.
- Görüşme, Nicolas Maduro sonrası dönemde Ankara-Karakas hattındaki ilk üst düzey temas olarak kaydedildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Rodriguez'in Türkiye ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşme tam 1 saat sürdü.
Başkan Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'i İstanbul'da kabul etti
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
TİCARET HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR
Kabulde Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri ile küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, ülkemizin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğumuzu vurguladı.
Görüşmede, 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.
A Haber Muhabiri Erşan Karaca, "Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler son yıllarda oldukça dinamik ve stratejik bir ortaklığa dönüştüğü için bu tür üst düzey ziyaretlerde masaya yatırılan konular da şüphesiz somut ve geniş kapsamlı oluyor" ifadelerini kullandı.
ENERJİ VE MADENCİLİKTE KRİTİK İŞ BİRLİĞİ
Görüşmede öne çıkan en önemli başlıklardan biri enerji ve madencilik oldu. Karaca, "Görüşmelerde öne çıkan iki önemli başlıktan ilki şüphesiz enerji ve madencilikti; bu, masadaki en kritik başlıklardan biri olarak kayda geçti" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin enerji arz güvenliği hedefleri ile Venezuela'nın zengin yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması konusunda atılabilecek ortak adımlar, zirvenin en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.
Enerji ve madencilik alanlarında geliştirilecek iş birliklerinin, iki ülke ilişkilerine ekonomik derinlik kazandırması bekleniyor.
TİCARET VE YENİ FİNANSAL MODELLER MASADA
Dolmabahçe'deki görüşmenin bir diğer önemli ayağını ise ticaret, yatırım ve küresel ekonomik baskılara karşı geliştirilebilecek yeni finansal modeller oluşturdu.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların güçlendirilmesi ve ekonomik iş birliğini daha dirençli hale getirecek yeni mekanizmaların değerlendirilmesi öne çıktı.
Görüşmenin Türkiye ve Venezuela arasında Miami'de oynanan hazırlık maçı sonrası planlanması dikkatlerden kaçmadı.
YENİ DÖNEMİN İLK GÖRÜŞMESİ
Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'in Türkiye ziyareti Nicolas Maduro'nun görevden el çektirilmesi sonrası Ankara - Karakas hattındaki yeni dönemin ilk görüşmesi olarak ön plana çıktı.
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