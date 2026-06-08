Ankara - Karakas hattında yeni dönem! Başkan Erdoğan Delcy Rodriguez'i kabul etti | Enerjiden madene stratejik ortaklık

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde 1 saat süren görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Venezuela arasında ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması, enerji ve madencilik alanlarında iş birliği ile yeni finansal modeller ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır dahil üst düzey bakanların katıldığı görüşmede, Venezuela'nın yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması konuşuldu.

Türkiye ile Venezuela arasında ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliğini güçlendirecek mekanizmalar değerlendirildi.

Görüşme, Nicolas Maduro sonrası dönemde Ankara-Karakas hattındaki ilk üst düzey temas olarak kaydedildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Rodriguez'in Türkiye ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşme tam 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'i İstanbul'da kabul etti

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.



TİCARET HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR Kabulde Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri ile küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, ülkemizin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğumuzu vurguladı. Görüşmede, 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.