Cinsiyetsizleştirme tuzağına düşen Brönimann konuştu | Kan donduran LGBT itirafları

Küresel ölçekte dayatılan cinsiyetsizleştirme politikaları ve LGBT propagandasının fertler üzerinde bıraktığı kalıcı yıkım, 30 yıl boyunca " İsviçre'nin en ünlü trans aktivisti " ve " ikonik trans kadın " olarak tanıtılan Chris Brönimann'ın kan donduran itiraflarıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

İsviçre’nin en ünlü eski trans aktivistlerinden Chris Brönimann, 30 yıl boyunca sürdürdüğü kadın kimliğinin koca bir yalan olduğunu itiraf ederek LGBT dayatmasının perde arkasını araladı.

SİSTEM İNSANI DEĞİL LGBT İDEOLOJİSİNİ KORUYOR

Çocukluk yıllarında yaşadığı travmalardan kaçmak için cinsiyet değiştirmeyi mutlak bir kurtuluş olarak gördüğünü anlatan Chris Brönimann, medyanın ve aktivist grupların bu yanılgıyı nasıl körüklediğini çarpıcı sözlerle dile getirdi.

Spot ışıklarının ve medyanın alkışlarının yıkıcı gerçekliği bastıran uyuşturucu işlevi gördüğünü vurgulayan Brönimann, "30 yıl boyunca mutlu trans kadın rolünü oynadım ama sonunda pişmanlığımı itiraf ettim. Geriye dönüşü olmayan bu ameliyatlardan bir genci bile kurtarabilirsem acılarım biraz olsun hafifler. Sistem insanları korumuyor; katı bir ideolojiyi koruyor. Ve bu, var olan en yıkıcı transfobi biçimidir." dedi.

Geçirdiği 16 ağır ameliyatın ardından bedeni iflas eden ve intiharın eşiğine gelen Brönimann, medyanın sahte alkışlarıyla uyuşturulduğunu dile getirdi.