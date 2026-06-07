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LGBT’li Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan LGBT'li sapkın fenomen Mükremin Gezgin geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Gezgin'in Instagram hesabı hakkında erişim engeli kararı alınırken, kararın Meta tarafından uygulanarak hesabın erişime kapatıldığı öğrenildi.

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LGBT’li Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Tahliye olan Mükremin Gezgin'in Instagram hesabı erişime engellendi.

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