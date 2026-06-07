İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu tanıtıldı! COP31 yolunda küresel işbirliği

Platform, atık oluşumunu önleme, döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştırma ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını geliştirme gibi alanlarda koordinasyon sağlamayı amaçlıyor.

Platform, hükümetler, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini ortak hedefler etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Forumda, sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerini iklim eyleminin merkezine yerleştiren 'İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu' tanıtıldı.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu düzenlendi. Forum kapsamında, sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin iklim eyleminin merkezine yerleştirilmesini amaçlayan " İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu" kamuoyuna duyuruldu.

İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu, COP31 yolunda sıfır atık ve döngüsellik için küresel iş birliğini güçlendiriyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş tarafından açıklanan girişim, hükümetleri, yerel yönetimleri, uluslararası kuruluşları, özel sektörü ve sivil toplum temsilcilerini ortak hedefler etrafında bir araya getirerek iklim eyleminin uygulanma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.



İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu, Marakeş Küresel İklim Eylemi Ortaklığı oturumunda; İklim Şampiyonları Ekibi temsilcileri, Birleşmiş Milletler yetkilileri ve iklim girişimcilerinin katılımıyla duyuruldu.

Oturumda, sıfır atık uygulamalarının farklı sektörlerde nasıl yaygınlaştırılabileceği, ekonomik ve çevresel kazanımların nasıl artırılabileceği ile COP31 sürecinde ölçülebilir sonuçlar üretecek iş birlikleri ele alındı.