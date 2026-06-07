Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak! Bakan Gürlek detayları duyurdu | İşte başvuru tarihleri
Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.
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- Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 15 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.
- Sözleşmeli personel alımı kapsamında 8 bin kişi adliyelerde, 6 bin 100 kişi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900 kişi icra kâtibi olarak görevlendirilecek.
- Personel alımına ilişkin ilan detayları 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak.
- Başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
Adalet teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 15 bin yeni personel istihdam edilecek. Yeni alımlarla adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, adalet teşkilatına 15 bin yeni çalışma arkadaşının katılacağını duyurdu.
8 BİNİ ADLİYELERDE GÖREVLENDİRİLECEK
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre sözleşmeli personel alımı kapsamında 8 bin kişi adliyelerde, 6 bin 100 kişi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900 kişi ise icra kâtibi olarak icra dairelerinde istihdam edilecek.
BAŞVURULAR 7-22 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Personel alımına ilişkin ilan detayları 6 Haziran'da Resmî Gazete'de ve Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.
"ADALET AİLEMİZE KATILACAK GENÇLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"
Bakan Gürlek açıklamasında, "Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
BAŞVURU TAKVİMİ
|İşlem
|Tarih
|Başvuruların Başlaması
|7 Haziran 2026
|Son Başvuru Tarihi
|22 Haziran 2026
|Zabıt Katibi Uygulamalı Sınavı
|1 Ağustos 2026
|Sözlü Sınavlar
|22 Ağustos 2026
KPSS PUAN ŞARTI UYGULANACAK
Personel alımlarında adayların 2024 KPSS sonuçları esas alınacak.
Zabıt katibi, mübaşir, teknisyen ve destek personeli kadroları için adayların ilgili puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor.
Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda ise taban puan 60 olarak belirlendi.
SÖZLÜ SINAVDA 70 PUAN ŞARTI
Tüm kadrolar için yapılacak sözlü sınavlarda adayların başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.
Sınavlarda;
- Mesleki bilgi,
- Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi,
- Genel kültür,
- Kavrama ve ifade yeteneği
başlıklarında değerlendirme yapılacak.
NİHAİ BAŞARI SIRALAMASI NASIL BELİRLENECEK?
Nihai başarı listeleri KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak.
Puan eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday üst sırada yer alacak.
Başvuru sonuçları ve sınav duyuruları ilgili adalet komisyonlarının internet siteleri ile Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilan edilecek.
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