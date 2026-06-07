CANLI YAYIN
Geri

Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak! Bakan Gürlek detayları duyurdu | İşte başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak! Bakan Gürlek detayları duyurdu | İşte başvuru tarihleri
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 15 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.
  • Sözleşmeli personel alımı kapsamında 8 bin kişi adliyelerde, 6 bin 100 kişi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900 kişi icra kâtibi olarak görevlendirilecek.
  • Personel alımına ilişkin ilan detayları 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak.
  • Başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Adalet teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 15 bin yeni personel istihdam edilecek. Yeni alımlarla adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, adalet teşkilatına 15 bin yeni çalışma arkadaşının katılacağını duyurdu.

Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak! Bakan Gürlek detayları duyurdu | İşte başvuru tarihleri-2

8 BİNİ ADLİYELERDE GÖREVLENDİRİLECEK

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre sözleşmeli personel alımı kapsamında 8 bin kişi adliyelerde, 6 bin 100 kişi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900 kişi ise icra kâtibi olarak icra dairelerinde istihdam edilecek.

Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak! Bakan Gürlek detayları duyurdu | İşte başvuru tarihleri-3

BAŞVURULAR 7-22 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Personel alımına ilişkin ilan detayları 6 Haziran'da Resmî Gazete'de ve Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak! Bakan Gürlek detayları duyurdu | İşte başvuru tarihleri-4

"ADALET AİLEMİZE KATILACAK GENÇLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bakan Gürlek açıklamasında, "Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU TAKVİMİ

İşlemTarih
Başvuruların Başlaması7 Haziran 2026
Son Başvuru Tarihi22 Haziran 2026
Zabıt Katibi Uygulamalı Sınavı1 Ağustos 2026
Sözlü Sınavlar22 Ağustos 2026

KPSS PUAN ŞARTI UYGULANACAK

Personel alımlarında adayların 2024 KPSS sonuçları esas alınacak.

Zabıt katibi, mübaşir, teknisyen ve destek personeli kadroları için adayların ilgili puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda ise taban puan 60 olarak belirlendi.

SÖZLÜ SINAVDA 70 PUAN ŞARTI

Tüm kadrolar için yapılacak sözlü sınavlarda adayların başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.

Sınavlarda;

  • Mesleki bilgi,
  • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi,
  • Genel kültür,
  • Kavrama ve ifade yeteneği

başlıklarında değerlendirme yapılacak.

NİHAİ BAŞARI SIRALAMASI NASIL BELİRLENECEK?

Nihai başarı listeleri KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak.

Puan eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday üst sırada yer alacak.

Başvuru sonuçları ve sınav duyuruları ilgili adalet komisyonlarının internet siteleri ile Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilan edilecek.

Takvim Kaynak Tercihleri
Bakan Bayraktar: "Gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz"
SONRAKİ HABER

Bakan Bayraktar: "Gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz"

 CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına rest: "Ya arınmadan taraf olun ya da bırakın"
ÖNCEKİ HABER

Cephe alanlara neşter vuracak
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler