Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak! Bakan Gürlek detayları duyurdu | İşte başvuru tarihleri

"ADALET AİLEMİZE KATILACAK GENÇLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bakan Gürlek açıklamasında, "Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



BAŞVURU TAKVİMİ

İşlem Tarih Başvuruların Başlaması 7 Haziran 2026 Son Başvuru Tarihi 22 Haziran 2026 Zabıt Katibi Uygulamalı Sınavı 1 Ağustos 2026 Sözlü Sınavlar 22 Ağustos 2026

KPSS PUAN ŞARTI UYGULANACAK

Personel alımlarında adayların 2024 KPSS sonuçları esas alınacak.

Zabıt katibi, mübaşir, teknisyen ve destek personeli kadroları için adayların ilgili puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda ise taban puan 60 olarak belirlendi.

SÖZLÜ SINAVDA 70 PUAN ŞARTI

Tüm kadrolar için yapılacak sözlü sınavlarda adayların başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.

Sınavlarda;

Mesleki bilgi,

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi,

Genel kültür,

Kavrama ve ifade yeteneği

başlıklarında değerlendirme yapılacak.

NİHAİ BAŞARI SIRALAMASI NASIL BELİRLENECEK?

Nihai başarı listeleri KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak.

Puan eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday üst sırada yer alacak.

Başvuru sonuçları ve sınav duyuruları ilgili adalet komisyonlarının internet siteleri ile Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilan edilecek.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel