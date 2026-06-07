"BUGÜN OLDUĞU GİBİ İLK GENEL SEÇİMİ DE BİZ KAZANACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise şu ifadeleri kullandı:

Belde belediye başkanlığı ara seçimleri sonuçlandı. Milletimizin takdiriyle seçimleri açık bir üstünlükle Cumhur İttifakımız kazandı.

CHP seçimleri referandumu dönüştürdü ve tarihi bir hezimet yaşadı. Milletimiz kime güvenip, kime güvenmediğini birkez daha gösterdi. Bu ara seçimler, ilk yapılacak genel seçimlerin habercisidir.

Net olarak söylemek isterim bugün olduğu gibi ilk genel seçimi de biz kazanacağız. Milletimiz kazanacaktır..

Seçim sonuçları AK Parti'ye ve Cumhur ittifakına olan desteğinin ve onayın güçlenerek devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

AK Parti olarak;

• Tokat Almus Bağtaşı'nda,

• Tokat Reşadiye Yolüstü'nde,

• Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da ve

• Gümüşhane Merkez Tekke'de belediye başkanlıklarını kazanmış bulunuyoruz.

Bu sonuçlar Aziz milletimizin Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'nin pozitif siyasetine olan inancının sürdüğünü; CHP'ye ise emaneti teslim etmeyeceğini göstermiştir.

CHP içindeki koltuk savaşı milletimizden kırmızı kart yemiştir. Hiç sanmıyorum ama Umarım ders alırlar.

Bizlere güvenen ve destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, seçim sonuçlarının beldelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.