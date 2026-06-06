İstanbul-Kapıkule arası 4 saatten 1,5 saate düşüyor: Test sürüşü başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde test sürüşüne katıldı ve hattın bu yıl içinde işletmeye alınacağını açıkladı.

Türkiye'nin Avrupa bağlantılı en önemli demiryolu yatırımları arasında yer alan proje tamamlandığında hem yolcu hem de yük taşımacılığında büyük zaman tasarrufu sağlanacak. Bakan Uraloğlu, hattın devreye alınmasıyla birlikte bölgesel ticaretin ve uluslararası lojistik hareketliliğin önemli ölçüde güçleneceğini ifade etti.

ÇERKEZKÖY-KAPIKULE HATTINDA TEST SÜRECİ BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. İncelemeler sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, testlerin ardından sertifikasyon çalışmalarının da tamamlanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, kısa süre önce Gürcistan'ın Ahılkelek kentinde gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni'ne de değinerek, Orta Koridor'un daha güçlü hale geldiğini söyledi.

"Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla BTK Hattı artık daha etkin ve verimli bir şekilde işletilecek. Bu gelişme, Orta Koridor'un kapasitesini artırırken bugün burada Çerkezköy-Kapıkule'de gerçekleştirdiğimiz test sürüşüyle de o zincirin Avrupa ucunu güçlendiriyoruz. Bugün, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en stratejik demiryolu koridorunda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden de işletmeye alarak hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası demiryolu taşımacılık sektörünün hizmetine sunacağız."

AVRUPA'YA AÇILAN STRATEJİK DEMİRYOLU KORİDORU

Uraloğlu, ulaştırma yatırımlarının yalnızca ulaşım sürelerini azaltmadığını, aynı zamanda ülkelerin ekonomik ve ticari geleceğini şekillendirdiğini vurguladı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Türkiye'nin Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlanmasını sağlayacağını belirten Bakan, hattın Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik geçiş noktası olduğunu ifade etti.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray ile entegre şekilde çalışacak hattın, gelecekte Irak'taki Fav Limanı'ndan Avrupa'ya uzanması planlanan Kalkınma Yolu Projesi açısından da stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

153 KİLOMETRELİK BÖLÜMDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule bölümünde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Uraloğlu, projede Avrupa Birliği fonlarından da yararlanıldığını söyledi.

"Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hattı bugün test sürüşü yapacağımız kısımdır. Finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu da kullanıyoruz. Hem yolcu hem yük taşımacılığına uygun olarak planladığımız proje kapsamında; 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez inşa ettik. 353 km ray serimini bitirdik. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı, saatte 200 km işletme hızına, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz."

SEYAHAT SÜRESİ 1,5 SAATE İNECEK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul ile Kapıkule arasındaki ulaşım sürelerinde ciddi iyileşmeler yaşanacak.

"Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecektir."

Bakan Uraloğlu ayrıca son yıllarda demiryolu ihracat taşımalarının büyük bölümünün bu koridor üzerinden gerçekleştirildiğini ve yeni hatla birlikte kapasitenin daha da artacağını kaydetti.

KAPIKULE GARI'NIN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Proje kapsamında Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski ve Büyükkarıştıran'da yeni ve modern istasyonların yapımı sürüyor. Kapıkule Gar Sahası'nda yürütülen genişletme çalışmalarıyla mevcut kapasitenin önemli ölçüde artırılacağı belirtildi.

"Kapıkule Gar sahasında yapmış olduğumuz genişletme çalışmaları ile mevcut durumda 253 bin metrekare olan toplam saha alanı 660 bin metrekareye, gar içi hat sayısını ise 23 adetten 42 adete çıkarıyoruz. Söz konusu bu altyapısal ve geometrik kapasite artışı sayesinde, istasyon şebekesindeki tren kabul ve manevra kabiliyetini en üst düzeye ulaştırıyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası demiryolu yük taşımacılığında kapıkule gar sahasında; yaşanan tren yığılmalarının önüne geçecek, gümrük ve muayene işlemlerini hızlandıracak ve böylece sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin önemli ölçüde azaltarak lojistik süreçleri optimize edeceğiz."

HALKALI BAĞLANTISINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, 69 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy etabındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek Halkalı bağlantısını sağlayacak son bölümde de sona yaklaşıldığını ifade etti.

"Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarını bitirmek üzereyiz. O kesimi de bu yıl içerisinde açmayı planlıyoruz."

MARMARAY'A ALTERNATİF YENİ DEMİRYOLU HATTI GELİYOR

Türkiye'nin demiryolu yatırımlarının yalnızca Halkalı-Kapıkule hattıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, birçok hızlı tren projesinin eş zamanlı olarak sürdüğünü söyledi.

Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hızlı tren projelerinin devam ettiğini belirten Bakan, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu ile Zengezur Koridoru'nun da desteklendiğini ifade etti.

"Yine, Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile Türkiye'yi uluslararası lojistik için vazgeçilmez kılacak tarihi bir adımın da eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif çift hatlı yeni bir demiryolu hattına daha kavuşacağız. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde inşa çalışmalarına başlamayı planlıyoruz."

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel