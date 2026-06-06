İstanbul'da ormanlara giriş ve ateş yakmak 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Belirlenen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve ekoturizm alanlarında kısıtlama getirilmedi.

Köy ve mahallelerde anız yakılması, bağ ve bahçe temizliği amacıyla dal, ağaç ve bitki örtüsünün yakılması 15 Ekim'e kadar yasak olacak.

Ormanlarda mangal yapılması, tüp kullanılması, nargile yakılması ve ateş oluşturabilecek tüm faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, özellikle sıcaklıkların yükseldiği yaz döneminde insan hareketliliğinin artmasının orman yangınları açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Valilik, olası yangınların önüne geçmek amacıyla kamu kurumları, belediyeler ve ilgili kuruluşlarla koordineli bir mücadele planı oluşturdu.

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER KISITLANDI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığı bildirildi. Karar kapsamında, ormanlarda mangal yapılması, tüp kullanılması, nargile yakılması ve benzeri nedenlerle ateş oluşturabilecek tüm faaliyetlerin de geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

ANIZ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ YAKIMINA YASAK

Orman Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde alınan tedbirler doğrultusunda yalnızca ormanlık alanlarda değil, orman içi ve çevresindeki yerleşimlerde de çeşitli yasaklar uygulanacak. Köy ve mahallelerde anız yakılması, bağ ve bahçe temizliği amacıyla dal, ağaç ve bitki örtüsünün yakılması ile zeytinlik ve tarla temizliği sırasında ateş kullanılması da 15 Ekim'e kadar yasak olacak.

PİKNİK VE MESİRE ALANLARI KAPSAM DIŞINDA

Valilik açıklamasında, belirlenmiş piknik ve mesire alanları için herhangi bir kısıtlama getirilmediği vurgulandı. İstanbul sınırları içerisinde bulunan korular, parklar, tabiat parkları ve ekoturizm alanlarında vatandaşların piknik yapma, spor faaliyetlerinde bulunma ve yürüyüş gerçekleştirme imkanlarının devam edeceği ifade edildi.

SANAYİ TESİSLERİ VE ENERJİ KURULUŞLARINA UYARI

Ormanlık alanlara yakın bölgelerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ve çeşitli tesislerin yangın riskine karşı tüm önlemleri eksiksiz şekilde almakla yükümlü olduğu belirtildi. Ayrıca enerji nakil hatlarının bakımından sorumlu kurumların, özellikle ormanlık bölgelerden geçen hatlarda gerekli bakım çalışmalarını yapmaları ve ihtiyaç halinde enerji kesintisi uygulamaları gerektiği kaydedildi.

BELEDİYELERDEN EK ÖNLEMLER

Yangın tehlikesine karşı belediyelere de önemli sorumluluklar verildi. Buna göre belediyeler, ormanlık alanların yakınındaki çöp toplama bölgelerinde koruma şeritleri oluşturacak ve olası yangınlara müdahale edebilmek amacıyla dozer, kepçe ve loder gibi iş makinelerini hazır bekletecek.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Kaymakamlıklar ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan ekiplerin yaz boyunca yoğun denetim faaliyetleri yürüteceği açıklandı. Kolluk kuvvetleri ve orman ekipleri, yasaklara uyulup uyulmadığını düzenli olarak kontrol edecek.

Valilik, alınan kararların ihlal edilmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Ayrıca gerekli görülmesi halinde kamu kurumları ve özel sektörün tüm imkanlarının seferber edilerek yangınlara karşı hızlı ve etkili müdahale gerçekleştirileceği belirtildi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel