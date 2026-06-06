CHP'li İzmir Belediyesi'nde çöp krizi: "Bakanlık engelliyor" diyen Tugay'a belgeli cevap

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Çiğli Harmandalı Çöplüğü, heyelan riski nedeniyle geçtiğimiz yıl mahkeme kararı ile kapatıldı. Aradan geçen süreçte belediye kronikleşmiş sorununa çare bulmak için hiçbir çalışma yapmadı. İZBB Başkanı Cemil Tugay, önceki gün "Yeni çöp tesisi kurmak için yaptığımız 11 başvuru bakanlık tarafından ret edildi" açıklaması yaptı.