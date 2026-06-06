CHP'li İzmir Belediyesi'nde çöp krizi: "Bakanlık engelliyor" diyen Tugay'a belgeli cevap
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, heyelan riski nedeniyle mahkemece kapatılan Harmandalı Çöplüğü sonrası "Yeni tesis için 11 başvurumuz bakanlıkça reddedildi" diyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çok sert tepki gösterdi. Tugay'ı "yalancı ve utanmaz sahtekar" olarak nitelendiren İnan, mevcut vahşi depolama alanlarının kapasite artışına bizzat destek verdiklerini ve İzmir'in çöp dağları altında kalmaması için çöplerin Manisa'ya taşınmasının önünü açtıklarını belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Giriş Tarihi:
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Çiğli Harmandalı Çöplüğü, heyelan riski nedeniyle geçtiğimiz yıl mahkeme kararı ile kapatıldı. Aradan geçen süreçte belediye kronikleşmiş sorununa çare bulmak için hiçbir çalışma yapmadı. İZBB Başkanı Cemil Tugay, önceki gün "Yeni çöp tesisi kurmak için yaptığımız 11 başvuru bakanlık tarafından ret edildi" açıklaması yaptı.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Tugay'ın açıklamalara sert sözlerle karşılık verdi. İnan, "Yalancı, utanmaz sahtekar... Mevcut vahşi depolama alanlarındaki kapasite artışlarına bile biz destek olduk. Çöp dağları İzmir'i çökertmesin diye elimizden geleni yaptık. Çöplerin Manisa'ya taşınması için destek verdik. İzmirliler kime inanacağını kimin yalan kimin doğru söylediğini çok iyi biliyor" dedi.
Haber: Ertan Güncaner
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel