İBB iştiraki İSTTELKOM ve Melih Geçek'in adreslerine eş zamanlı terör operasyonu!

Gece geç saatlerde başlayan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Melih Geçek'e ait 3 ayrı adres ve İSTTELKOM binalarında detaylı arama faaliyetleri yürütüldü.

Operasyonun hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dijital altyapı ve telekomünikasyon şirketi İSTTELKOM ile Melih Geçek'e ait adresler bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, emniyet güçleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonun hedefindeki adreslerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dijital altyapı ve telekomünikasyon şirketi olan İSTTELKOM ile Melih Geçek'e ait ölduğu belirtildi.