İBB iştiraki İSTTELKOM ve Melih Geçek'in adreslerine eş zamanlı terör operasyonu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSTTELKOM şirketi binaları ile Melih Geçek’e ait 3 farklı adreste eş zamanlı arama operasyonu gerçekleştirildi ve savcılığın talimatıyla yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu'nun soruşturması kapsamında emniyet güçleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.
- Operasyonun hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dijital altyapı ve telekomünikasyon şirketi İSTTELKOM ile Melih Geçek'e ait adresler bulunuyor.
- Melih Geçek'e ait 3 ayrı adres ve İSTTELKOM binalarında detaylı arama faaliyetleri yürütüldü.
- Gece geç saatlerde başlayan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, emniyet güçleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonun hedefindeki adreslerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dijital altyapı ve telekomünikasyon şirketi olan İSTTELKOM ile Melih Geçek'e ait ölduğu belirtildi.
3 FARKLI ADRESE BASKIN: DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEDE
Melih Geçek'e ait olduğu belirlenen 3 ayrı adreste ve İBB iştiraki İSTTELKOM binalarında detaylı arama faaliyetleri yürütüldü.
Gece geç saatlerde başlayan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili çok yönlü inceleme devam ediyor.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel