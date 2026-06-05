Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda başladı! Kum sanatı, konserler ve atölyeler: Etkinliğe yoğun ilgi

Etkinlik alanında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle çocuklar doğayla buluşurken, geri dönüşüm ve çevre temizliği temaları eğlenceli karakterlerle sahneye taşındı.

"BİLİNÇLENMEK İÇİN GELDİK"

Festival ziyaretçilerinden Gamze Demir, etkinliğin hem çocuklar hem de yetişkinler için oldukça faydalı olduğunu belirterek geri dönüşüm konusunda bilinçlenmek amacıyla festivale katıldıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Mükemmel bir festival. Gerçekten hem çocuklarımız hem de yetişkinler için her şey dört dörtlük ve donanımlı şekilde yapılmış. Çok eğlenceli bir platform. biraz da bilinçlenmek için bu festivale geldik. Evde nasıl geri dönüşüm sağlayabiliriz diye bilinçlenmek için geldik, geleceğe yönelik sağlıklı bir nesil istiyoruz bizler de. Bu da çok iyi oldu bizim için. Bazı platformları gezdim, çok zevk aldım, her şey çok eğlenceliydi. Diğer günler de gelmek istiyorum. Müzeleri çok beğendim, çadırların içindeki etkinlikler çok güzeldi. Çocuklara faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuğum, 'Anne bu şekilde oluyormuş, biz de evde yapalım mı' diye bana da uyarıda bulundu."