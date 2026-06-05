Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda başladı! Kum sanatı, konserler ve atölyeler: Etkinliğe yoğun ilgi
Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açan Sıfır Atık Festivali başladı. Çevre bilincini sanat, teknoloji ve eğlenceyle buluşturarak, çocuklardan gençlere her yaştan ziyaretçiye hitap eden festivalde geri dönüşüm atölyeleri, interaktif deneyim alanları ve konserler yoğun ilgi görüyor.
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- Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda 7 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
- Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye uzanan geniş bir program sunuyor.
- Festival kapsamında çocuklar için geri dönüşüm atölyeleri, fidan dikim etkinlikleri ve çevre temalı oyunlar düzenleniyor.
- Festivalde yenilenebilir enerji teknolojileri, yapay zeka uygulamaları, karbon ayak izi ölçüm alanları ve sanal gerçeklik teknolojileriyle iklim krizi deneyimleri sunuluyor.
- Recycled Orchestra of Cateura, Rafet El Roman ve Mazhar Alanson festival kapsamında konser verecek.
Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival, ilk günlerinden itibaren yoğun ilgi gördü.
Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla devam edecek festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata kadar birçok alanda ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak.
ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENDİ HEM EĞLENDİ
Festival kapsamında çocuklar ve gençler için geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler düzenlenirken, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları da yoğun ilgi gördü.
Oğluyla birlikte etkinliklere katılan Esra Turgut, festivalde çok sayıda alternatif bulunduğunu belirterek, etkinliklerin çocuklar için öğretici olduğunu söyledi. Turgut, vakit buldukça farklı etkinliklere katılacaklarını ve yakınlarını da festivale getirmeyi planladıklarını ifade etti.
Etkinlik alanında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle çocuklar doğayla buluşurken, geri dönüşüm ve çevre temizliği temaları eğlenceli karakterlerle sahneye taşındı.
"BİLİNÇLENMEK İÇİN GELDİK"
Festival ziyaretçilerinden Gamze Demir, etkinliğin hem çocuklar hem de yetişkinler için oldukça faydalı olduğunu belirterek geri dönüşüm konusunda bilinçlenmek amacıyla festivale katıldıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
"Mükemmel bir festival. Gerçekten hem çocuklarımız hem de yetişkinler için her şey dört dörtlük ve donanımlı şekilde yapılmış. Çok eğlenceli bir platform. biraz da bilinçlenmek için bu festivale geldik. Evde nasıl geri dönüşüm sağlayabiliriz diye bilinçlenmek için geldik, geleceğe yönelik sağlıklı bir nesil istiyoruz bizler de. Bu da çok iyi oldu bizim için. Bazı platformları gezdim, çok zevk aldım, her şey çok eğlenceliydi. Diğer günler de gelmek istiyorum. Müzeleri çok beğendim, çadırların içindeki etkinlikler çok güzeldi. Çocuklara faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuğum, 'Anne bu şekilde oluyormuş, biz de evde yapalım mı' diye bana da uyarıda bulundu."
KUM SANATI GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de kum sanatı ustası Veysel Çelikdemir'in gösterisi oldu. Işık, müzik ve kumun uyumunu sahneye taşıyan performans, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen enstrümanlarla sahne alan "Fungistanbul" da ailelere ve çocuklara keyifli dakikalar sundu.
TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİR ARADA
Festival alanında yenilenebilir enerji teknolojileri, yapay zeka destekli uygulamalar, sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve geri dönüşüm sistemleri ziyaretçilerin deneyimine sunuluyor.
Katılımcılar karbon ve su ayak izi ölçüm alanlarında kendi çevresel etkilerini analiz edebilirken, sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel bölümlerde iklim krizinin ekosistemler üzerindeki etkilerini interaktif olarak gözlemleyebiliyor.
Sıfır Atık Müze alanında ise üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan sunumlar ile sanatın dönüştürücü gücünü yansıtan sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK
Festival kapsamında bugün, geri dönüştürülmüş atık malzemelerden yapılan enstrümanlarıyla dünya çapında tanınan Recycled Orchestra of Cateura sahne alacak. Ayrıca Rafet El Roman ve Mazhar Alanson da festival kapsamında konser verecek.
7 Haziran'a kadar sürecek festival, çevre temalı etkinliklerin ötesine geçerek kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.
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