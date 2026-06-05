Bahis gelirlerini aklayan İstanbul merkezli suç ağına darbe! Milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu: 80 gözaltı

Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı, 11 şirket, 45 araç, 16 konut, 11 tarla ve arsadan oluşan toplam 350 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Operasyonda şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından yönetilen suç ağının yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri kripto para cüzdanları üzerinden aktardığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemelerinde, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından yönetildiği belirlenen suç ağının, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettiği tespit edildi.

PARALAR KRİPTO CÜZDANLAR ÜZERİNDEN AKTARILDI

Yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kimlik tespiti yapılamayan farklı cüzdanlara yönlendirildiği belirlendi.

Soruşturma dosyasına giren bulgulara göre, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı, gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 192 milyar liraya ulaştığı saptandı.

350 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 11 şirket, 45 araç, 16 konut ile 11 tarla ve arsadan oluşan toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 350 milyon lira olduğu belirtildi.

Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlık hesapları hakkında bloke kararı uygulandı. Soruşturma sürüyor.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel