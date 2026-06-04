Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda başladı! Kum sanatı, konserler ve atölyeler: Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu

Etkinlik alanında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle çocuklar doğayla buluşurken, geri dönüşüm ve çevre temizliği temaları eğlenceli karakterlerle sahneye taşındı.

KUM SANATI GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de kum sanatı ustası Veysel Çelikdemir'in gösterisi oldu. Işık, müzik ve kumun uyumunu sahneye taşıyan performans, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen enstrümanlarla sahne alan "Fungistanbul" da ailelere ve çocuklara keyifli dakikalar sundu.

TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİR ARADA Festival alanında yenilenebilir enerji teknolojileri, yapay zeka destekli uygulamalar, sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve geri dönüşüm sistemleri ziyaretçilerin deneyimine sunuluyor.

Katılımcılar karbon ve su ayak izi ölçüm alanlarında kendi çevresel etkilerini analiz edebilirken, sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel bölümlerde iklim krizinin ekosistemler üzerindeki etkilerini interaktif olarak gözlemleyebiliyor. Sıfır Atık Müze alanında ise üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan sunumlar ile sanatın dönüştürücü gücünü yansıtan sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.