Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda başladı! Kum sanatı, konserler ve atölyeler: Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu
Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açan Sıfır Atık Festivali başladı. Çevre bilincini sanat, teknoloji ve eğlenceyle buluşturarak, çocuklardan gençlere her yaştan ziyaretçiye hitap eden festivalde geri dönüşüm atölyeleri, interaktif deneyim alanları ve konserler yoğun ilgi görüyor.
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- Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda 7 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
- Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye uzanan geniş bir program sunuyor.
- Festival kapsamında çocuklar için geri dönüşüm atölyeleri, fidan dikim etkinlikleri ve çevre temalı oyunlar düzenleniyor.
- Festivalde yenilenebilir enerji teknolojileri, yapay zeka uygulamaları, karbon ayak izi ölçüm alanları ve sanal gerçeklik teknolojileriyle iklim krizi deneyimleri sunuluyor.
- Recycled Orchestra of Cateura, Rafet El Roman ve Mazhar Alanson festival kapsamında konser verecek.
Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen festival, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan geniş bir program sunuyor.
ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENDİ HEM EĞLENDİ
Festival kapsamında çocuklar ve gençler için geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler düzenlenirken, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları da yoğun ilgi gördü.
Etkinlik alanında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle çocuklar doğayla buluşurken, geri dönüşüm ve çevre temizliği temaları eğlenceli karakterlerle sahneye taşındı.
KUM SANATI GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de kum sanatı ustası Veysel Çelikdemir'in gösterisi oldu. Işık, müzik ve kumun uyumunu sahneye taşıyan performans, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen enstrümanlarla sahne alan "Fungistanbul" da ailelere ve çocuklara keyifli dakikalar sundu.
TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİR ARADA
Festival alanında yenilenebilir enerji teknolojileri, yapay zeka destekli uygulamalar, sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve geri dönüşüm sistemleri ziyaretçilerin deneyimine sunuluyor.
Katılımcılar karbon ve su ayak izi ölçüm alanlarında kendi çevresel etkilerini analiz edebilirken, sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel bölümlerde iklim krizinin ekosistemler üzerindeki etkilerini interaktif olarak gözlemleyebiliyor.
Sıfır Atık Müze alanında ise üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan sunumlar ile sanatın dönüştürücü gücünü yansıtan sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK
Festival kapsamında bugün, geri dönüştürülmüş atık malzemelerden yapılan enstrümanlarıyla dünya çapında tanınan Recycled Orchestra of Cateura sahne alacak. Ayrıca Rafet El Roman ve Mazhar Alanson da festival kapsamında konser verecek.
7 Haziran'a kadar sürecek festival, çevre temalı etkinliklerin ötesine geçerek kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.