Futbolcu Uğurcan Bekçi cinayetinde yasa dışı bahis izi: Kiralık banka hesabı anlaşmazlığı

Sanık Ertuğrul S., müştekileri ölümle tehdit ettiklerini ve 'kanlı para' olarak nitelendirdikleri 230 bin TL talep ettiklerini iddia etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada futbolcu Uğurcan Bekçi'nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayın ilk duruşması görüldü. Sanık Ertuğrul S., olayın perde arkasının "yasa dışı bahis ve kiralık banka hesabı" anlaşmazlığı olduğunu iddia ederek, tehdit edildiğini öne sürdü.

İLK DURUŞMA Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Furkan K. ve Ertuğrul S. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Emre S., olayda yaralanan müştekiler, maktulün ailesi ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), E.K.B., (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bekçi, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer 2 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Furkan K., Ertuğrul S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, Emre S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"O PARA KANLI PARA, BİZ BU PARA İÇİN AİLE ÖLDÜRDÜK" İDDİASI

Duruşmada ilk savunmayı yapan tutuklu sanık Ertuğrul S., olayın başlangıcının banka hesaplarının kullandırılmasına dayandığını öne sürdü. Müştekilerden İ.A.'nın kendisine "şirket hesabı başına 40 bin lira" teklif ettiğini iddia eden Ertuğrul S., şu ifadeleri kullandı:

"İ.A., şirketimin aktif olup olmadığını sordu. Legal bir iş yaptıklarını, bankada açılan hesap başına 40 bin lira para vereceğini söyledi. Birkaç bankadan hesap açtım ve kendilerine teslim ettim, parayı peşin istedim. İlk gün sadece 10 bin TL para verdiler. Haftaya 130 bin TL'imi vereceklerini söylediler. Daha sonra bloke hesabında para olduğunu, onu almam gerektiğini söylediler.

İ. ile bankaya gittik ve parayı çekerek Umut'un hesabına yatırıldı. Ancak bana vadedilen 130 bin TL verilmedi. Bankadan çıktık. Gümüş altın işi yaptıklarını sanıyordum ancak yasa dışı bahis yaptıklarını öğrendim. Şirket hesabım kapandı, her şeyim dondu. Hakkım olan 230 bin TL'yi istedim.

Sonrasında hesaptaki 300 bin TL'yi çektim. Benden o 300 bin TL'yi istedi. Beni ölümle tehdit ettiler. Beni, 'O para kanlı para, biz bu para için aile öldürdük' diyen birisi ile görüştürdüler.

Zaten 230 bini benim hakkım olan paraydı, 70 bin lira onlarındı. Amerika hatlı bir numara arayarak 800 bin TL para istedi, beni tehdit etti."