Yaz sıcakları erken bastırdı: Bursa Hayvanat Bahçesi'nde serinleten önlemler devrede
Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi, hayvanların yaşam konforunu artırıyor.
Giriş Tarihi:
Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için özel önlemler devreye alındı. Hayvanların türlerine ve doğal yaşam koşullarına uygun uygulamalarla serin kalmaları sağlanıyor. Hayvanat bahçesinin en dikkat çeken sakinlerinden olan 17 Afrika pengueni, günün büyük bölümünü havuzlarında geçiriyor. Penguenler ayrıca sıcaklık derecesi hava şartlarına göre ayarlanan klimalı özel yaşam alanlarında dinleniyor.
Madagaskar kökenli 40 lemur için ise farklı bir serinleme yöntemi uygulanıyor. Lemurların vücut sıcaklıklarını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla kendilerine soğutulmuş meyve ve sebzeler veriliyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel