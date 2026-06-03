Yaz sıcakları erken bastırdı: Bursa Hayvanat Bahçesi'nde serinleten önlemler devrede

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için özel önlemler devreye alındı. Hayvanların türlerine ve doğal yaşam koşullarına uygun uygulamalarla serin kalmaları sağlanıyor. Hayvanat bahçesinin en dikkat çeken sakinlerinden olan 17 Afrika pengueni, günün büyük bölümünü havuzlarında geçiriyor. Penguenler ayrıca sıcaklık derecesi hava şartlarına göre ayarlanan klimalı özel yaşam alanlarında dinleniyor.