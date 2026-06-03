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Yaz sıcakları erken bastırdı: Bursa Hayvanat Bahçesi'nde serinleten önlemler devrede

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi, hayvanların yaşam konforunu artırıyor.

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Yaz sıcakları erken bastırdı: Bursa Hayvanat Bahçesi'nde serinleten önlemler devrede
Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için özel önlemler devreye alındı. Hayvanların türlerine ve doğal yaşam koşullarına uygun uygulamalarla serin kalmaları sağlanıyor. Hayvanat bahçesinin en dikkat çeken sakinlerinden olan 17 Afrika pengueni, günün büyük bölümünü havuzlarında geçiriyor. Penguenler ayrıca sıcaklık derecesi hava şartlarına göre ayarlanan klimalı özel yaşam alanlarında dinleniyor.
HAYVANAT bahçesinde 123 türden bin 123 hayvanın yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi bulunuyor. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Madagaskar kökenli 40 lemur için ise farklı bir serinleme yöntemi uygulanıyor. Lemurların vücut sıcaklıklarını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla kendilerine soğutulmuş meyve ve sebzeler veriliyor.
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Yaz sıcakları erken bastırdı: Bursa Hayvanat Bahçesi'nde serinleten önlemler devrede-3 Yaz sıcakları erken bastırdı: Bursa Hayvanat Bahçesi'nde serinleten önlemler devrede-4 Yaz sıcakları erken bastırdı: Bursa Hayvanat Bahçesi'nde serinleten önlemler devrede-5
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