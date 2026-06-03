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Karın ağrısı diye gitti kalp krizi çıktı: 80 yaşındaki Tülin Güzel kapalı yöntemle hayata tutundu

80 yaşındaki Tülin Güzel, yıllardır süren yorgunluk, yürümekte zorlanma şikayeti ve sonrasında geçirdiği kalp krizi üzerine tedavi için İzmir'e geldi. Çok özel bir teknik olan kapalı mitral kapak müdahalesiyle yeniden sağlığına kavuştu.

Kaynak Gazete
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Karın ağrısı diye gitti kalp krizi çıktı: 80 yaşındaki Tülin Güzel kapalı yöntemle hayata tutundu
Aydın'da yaşayan Tülin Güzel, son dönemde yürürken çabuk yorulma ve halsizlik şikayetleri yaşamasına rağmen bu durumu yaşına bağlayarak önemsemedi. Yaklaşık 1 kilometrelik yolu dahi sık sık dinlenerek tamamlayabildiğini belirten Güzel, mayıs ayı başında ani gelişen öksürük ve karın ağrısı şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu.

ÖNCE ANJİYO YAPILDI

Yapılan değerlendirmelerde, göğüste sıkışma veya şiddetli ağrı gibi klasik belirtiler yerine mide bulantısı ve karın ağrısıyla kalp krizi geçirdiği tespit edilen Güzel'e acil anjiyo yapıldı. Anjiyoda, kalbi besleyen ana damarlardan birinin yüzde 99, diğerinin ise yüzde 80 oranında tıkalı olduğu belirlendi.
Tıkalı damarlar stent ve balon yöntemiyle açıldı.

Kalp yetmezliği şikayetleri devam eden Güzel, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akar Yılmaz tarafından gerçekleştirilen ameliyatsız kapak operasyonunun ardından sağlığına kavuştu. Güzel, "Mayıs ayından beri hastanelerdeyim ama moralimi hiç düşürmedim. Bu tedavi sonrasında nefes almam tamamen düzeldi. Artık yürürken eskisi gibi yorulmuyorum. Şu an sadece geçirdiğim ağır hastalıklar yüzünden bacaklarımda bir güçsüzlük var, kalbimle ilgili hiçbir sıkıntım kalmadı" dedi.

Operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akar Yılmaz, kalp kapaklarındaki kaçakların hayati risk taşıdığına belirterek, "Bu nedenle göğsü hiç açmadan, tamamen kapalı yöntemle kasıktan girerek kapağa mandallama işlemi uyguladık" dedi.

GÖĞÜS KAFESİ AÇILMIYOR

Kapalı (minimal invaziv) mitral kapak ameliyatı, göğüs kemiğini (iman tahtası) kesmeden, genellikle sağ meme altı veya koltuk altından 5-7 cm'lik küçük kesilerle veya robotik yöntemlerle gerçekleştirilen bir kalp operasyonudur. Göğüs kafesi açılmadığı için kan kaybı, enfeksiyon riski ve iyileşme süresi açık ameliyata göre çok daha düşüktür. Kalp ameliyatında hastanın 5-8 günde taburcu olurken, kapalı kalp ameliyatında bu süre 3-4 güne kadar düşüyor. Yani taburcu olma süresini kapalı kalp ameliyatları yaklaşık yüzde 50 oranında azalıyor. Türkiye, bu konuda dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olarak gösteriliyor.
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Karın ağrısı diye gitti kalp krizi çıktı: 80 yaşındaki Tülin Güzel kapalı yöntemle hayata tutundu-2 Karın ağrısı diye gitti kalp krizi çıktı: 80 yaşındaki Tülin Güzel kapalı yöntemle hayata tutundu-3 Karın ağrısı diye gitti kalp krizi çıktı: 80 yaşındaki Tülin Güzel kapalı yöntemle hayata tutundu-4

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