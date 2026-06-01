Sağlıkla geldi! Başkan Erdoğan’ın torun sevinci: Kabine öncesi Ankara'ya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı’nda yeni bir torun sevinci daha yaşadı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocukları dünyaya sağlıkla geldi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın torun sevinci yaşamasının ardından Kabine toplantısı öncesinde Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinde büyük bir mutluluk yaşadı. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın dört çocuğu bulunurken, torun sayısı da yeni doğumla birlikte arttı.
Esra Erdoğan ile Berat Albayrak çiftinin Ahmet Akif, Mahinur, Sadık Eymen ve Hamza Salih isimlerinde çocukları bulunuyor. Necmettin Bilal Erdoğan ile Reyyan Uzuner çiftinin ise Ömer Tayyip, Ali Tahir ve Fatma Serra isimli çocukları var.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar çiftinin çocukları Canan Aybüke ile Asım Özdemir'in ardından aileye yeni bir bebek daha katılmış oldu.
2016'DA EVLENDİLER
2016 yılında dünyaevine giren Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar çifti, 2017 yılında kızları Canan Aybüke'yi, 2024 yılında ise oğulları Asım Özdemir'i kucaklarına almıştı.
KABİNE ÖNCESİ ANKARA'YA HAREKET ETTİ
Bayram günlerinde gelen yeni doğum haberiyle aile sevinci bir kez daha büyüdü. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın torun sevinci yaşamasının ardından Kabine toplantısı öncesinde Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.