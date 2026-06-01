Sağlıkla geldi! Başkan Erdoğan’ın torun sevinci: Kabine öncesi Ankara'ya geldi

Başkan Erdoğan, doğum haberinin ardından Kabine toplantısı için Ankara'ya hareket etti.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar çiftinin daha önce 2017'de Canan Aybüke ve 2024'te Asım Özdemir adlı çocukları dünyaya gelmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı'nda yeni bir torun sevinci daha yaşadı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinde büyük bir mutluluk yaşadı. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın dört çocuğu bulunurken, torun sayısı da yeni doğumla birlikte arttı.

Esra Erdoğan ile Berat Albayrak çiftinin Ahmet Akif, Mahinur, Sadık Eymen ve Hamza Salih isimlerinde çocukları bulunuyor. Necmettin Bilal Erdoğan ile Reyyan Uzuner çiftinin ise Ömer Tayyip, Ali Tahir ve Fatma Serra isimli çocukları var.

