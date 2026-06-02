Savaşın izleri Karadeniz sularında... Sinop açıklarında mühimmat şüphesi | Sahil Güvenlik ve jandarma devrede

Olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı ve uzman ekipler cismi detaylı şekilde inceliyor.

Bulunan cismin muhtemelen mühimmat olduğu değerlendirildi.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı.

Karadeniz sularını adeta cephaneliğe çeviren Rusya-Ukrayna savaşının izleri, bu kez Sinop kıyılarında kendini gösterdi.