Savaşın izleri Karadeniz sularında... Sinop açıklarında mühimmat şüphesi | Sahil Güvenlik ve jandarma devrede
Sinop’ta vatandaşlar tarafından fark edilen şüpheli cisim hareketli anların yaşanmasına yol açtı. Rusya Ukrayna savaşının Karadeniz’de oluşturduğu mühimmat kirliliğinin yansıması olarak değerlendirilen olay sonrası güvenlik güçleri alarma geçti. Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri olay yerine ulaşarak çevreyi kordon altına aldı. Mühimmat şüphesi taşıyan cisim incelemeye alınırken sivil halkın güvenliği için bölge tamamen boşaltıldı. Soruşturma devam ediyor.
Karadeniz sularını adeta cephaneliğe çeviren Rusya-Ukrayna savaşının izleri, bu kez Sinop kıyılarında kendini gösterdi.
Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkii açıklarında deniz yüzeyinde şüpheli cisim belirdi. Durumu fark eden vatandaşlar vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA ALARMDA
İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ilk iş olarak çevredeki vatandaşları tehlike hattından uzaklaştırdı.
Bölge tamamen kordon altına alındı.
MÜHİMMAT ŞÜPHESİ
Denizde bulunan cismin mühimmat olduğu değerlendiriliyor.
Uzman ekipler şüpheli cismi detaylı incelemeye aldı.
Bölgedeki güvenlik çalışmaları kesintisiz sürerken olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.