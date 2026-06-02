Devre mülk tuzağına dikkat: Ticaret Bakanlığı mağduriyetlere karşı uyardı

"14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKI"

Sözleşme aşamasında dikkat edilmesi gereken hayati kuralları hatırlatan Ticaret Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Satıştan en az bir gün önce sözleşmeye ilişkin önemli hususları içeren ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunludur. Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerimiz, sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma haklarını kullanabilirler. Sözleşme tapu devri yapılmasını vadediyorsa cayma bildirimi noter aracılığıyla yapılmalıdır."

Vatandaşların kanuni haklarının hatırlatıldığı açıklamada, "Devre tatil satışlarında 14 günlük cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme talep edilemez, tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge alınamaz, sözleşmedeki ödeme tarihleri cayma süresi içinde kalacak şekilde belirlenemez." denildi.

Ücretsiz tatil yalanıyla tüketiciyi tesislere çekip agresif pazarlama yöntemleriyle senet imzalatan, geçmişte devre mülk alanların tapularını sahte vekaletnamelerle habersizce devreden firmalara ağır yaptırımlar uygulandı.

YA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE YA DA TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NE BAŞVURUN

Mağduriyet yaşayanların izlemesi gereken hukuki yolları gösteren Bakanlık, "Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda; 2026 yılı için değeri 186 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti'ne, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilmektedir. Dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Ayrıca konusu suç teşkil eden dolandırıcılık iddialarına ilişkin olarak Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulmalıdır." bilgisini paylaştı.

