Devre mülk tuzağına dikkat: Ticaret Bakanlığı mağduriyetlere karşı uyardı
Cazip fiyat ve dört mevsim tatil yalanıyla vatandaşın cebine göz diken devre mülk dolandırıcıları radarda. Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan devre mülk ve devre tatil dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Agresif pazarlama yöntemleriyle vatandaşı borçlandıran 62 firmaya 352 milyon lirayı aşkın idari para cezası uygulandı. Bakanlık yetkilileri, 14 günlük yasal cayma süresi dolmadan tüketiciden hiçbir bedel talep edilemeyeceğini vurguladı. Suç teşkil eden dolandırıcılık faaliyetleri için Cumhuriyet başsavcılıklarına şikayette bulunulması çağrısı yapılırken, sözleşme detaylarının dikkatle okunması istendi.
- Ticaret Bakanlığı, devre mülk dolandırıcılığı yapan firmalara karşı kapsamlı bir uyarı ve denetim sürdürmektedir.
- 2023 yılında 21 firma hakkında soruşturma başlatılmış ve 352 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır.
- Tüketiciler, devre tatil sözleşmelerinde 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir.
- Mağdurlar, 186 bin TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti'ne, üzerindekiler için Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.
- Bakanlık, ücretsiz tatil vaatleriyle tüketicileri tuzağa düşüren agresif pazarlama taktiklerine karşı vatandaşları uyarmaktadır.
Hayalini kurdukları tatili uygun fiyata yapmak isteyen vatandaşların umutlarını çalan devre mülk dolandırıcılarına karşı Ticaret Bakanlığından uyarı geldi. Vatandaşın iyi niyetini suistimal eden firmaların karanlık yöntemlerini deşifre eden Bakanlık, ücretsiz tatil yalanıyla tüketiciyi tuzağa düşüren ve sahte vekaletnamelerle tapu vurgunu yapan şebekelere yönelik yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Tüketicilerimizin geçmiş dönemde satın almış oldukları devre mülklerin satışı için kendileri ile iletişime geçildiği, çeşitli gerekçelerle ikna edildiği veya bilgileri dışında kendilerinden vekaletname alındığı anlaşılmaktadır." denildi.
Dolandırıcıların sınır tanımayan taktiklerine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bu yolla devre tatil adı altında başka bir bağımsız bölüm satışı gerçekleştirildiği ve tüketicilerimizin bilgileri dışında vekaletname aracılığıyla bu taşınmazların tapu devirlerinin yapıldığı, tüketicilerimizin ödeme iadesi almak ve tapuyu iptal etmek için şirket ile iletişime geçtiğinde benzer bir yöntem kullanılarak kendilerine ikinci kez satış yapıldığı, satışın iptal edilmesi için senet imzalatıldığı ve ayrıca ödeme alınarak tüketicilerimizin tekrar tekrar mağdur edildiği hususlarına yer verildiği anlaşılmaktadır."
3 YILDA 352 MİLYON CEZA
Haksız kazanç sağlayan firmalara yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bakanlık, "2023 yılından bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 soruşturma raporu, Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş; 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 3 firma hakkındaki denetim süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
ÜCRETSİZ TATİL YALANINA DİKKAT
Tüketicilerin agresif pazarlama taktiklerine karşı uyanık olması gerektiğinin altını çizen Ticaret Bakanlığı, "Devre tatil sektöründe tüketicilerimizin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri ücretsiz tatil kazanıldığı vaadi ile devre tatil tesislerine davet edilerek, burada yapılan agresif pazarlama faaliyetleri sonucu sözleşme imzalamaya ikna edilmeleridir. Bu yönde davet alan tüketicilerimizin tesise gitmeleri halinde kendilerine tanıtım ve satış yapılacağının bilincinde olmaları önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.
"14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKI"
Sözleşme aşamasında dikkat edilmesi gereken hayati kuralları hatırlatan Ticaret Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Satıştan en az bir gün önce sözleşmeye ilişkin önemli hususları içeren ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunludur. Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerimiz, sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma haklarını kullanabilirler. Sözleşme tapu devri yapılmasını vadediyorsa cayma bildirimi noter aracılığıyla yapılmalıdır."
Vatandaşların kanuni haklarının hatırlatıldığı açıklamada, "Devre tatil satışlarında 14 günlük cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme talep edilemez, tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge alınamaz, sözleşmedeki ödeme tarihleri cayma süresi içinde kalacak şekilde belirlenemez." denildi.
YA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE YA DA TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NE BAŞVURUN
Mağduriyet yaşayanların izlemesi gereken hukuki yolları gösteren Bakanlık, "Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda; 2026 yılı için değeri 186 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti'ne, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilmektedir. Dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Ayrıca konusu suç teşkil eden dolandırıcılık iddialarına ilişkin olarak Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulmalıdır." bilgisini paylaştı.