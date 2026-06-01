Kurban Bayramı tatilinin "Z" raporu! Tedbirler sonuç verdi: Ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1 düşüş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 334 bin 17 personelin güvenlik için görev yaptığını açıkladı.

Trafik denetimlerinde 66 bin 481 personel ve 49 bin 826 ekip aracı görev aldı.

Bayram tatilinde 70 vatandaş trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Önceki yılların ortalamasına göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1 oranında düşüş yaşandı.

Bakan Çiftçi, tek bir vatandaşın dahi kaybedilmemesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.





İçişleri Bakanı 9 günlük Kurban Bayramı tatili geride kaldı.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , bayram boyunca alınan önlemler ve meydana gelen kazalara ilişkin durum değerlendirmesi paylaştı. Çiftçi, bayram boyunca İçişleri Bakanlığı'nın 334 bin 17 personelinin vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptığını açıkladı. Trafikte ise 66 bin 481 personel ve 49 bin 826 ekip aracı denetimleri aralıksız sürdürdü.