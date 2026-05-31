CANLI YAYIN
Geri

9 günlük bayram tatili bitti yollar kilitlendi… 21 ilin geçiş noktasında trafik durdu | İstanbul yönünde kilometrelerce kuyruk

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve turizm merkezlerinde geçiren milyonlarca vatandaşın dönüş yolculuğu adeta çileye dönüştü. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli geçişlerinde İstanbul istikametine doğru kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karadeniz bağlantı yolu Karabük Kemikli Rampaları’nda trafik durma noktasına gelirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaşanan kazalarla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
9 günlük bayram tatili bitti yollar kilitlendi… 21 ilin geçiş noktasında trafik durdu | İstanbul yönünde kilometrelerce kuyruk
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kurban Bayramı dönüşünde Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
  • İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan güzergahta Karabük Kemikli Rampaları'nda 13 kilometrelik araç kuyruğu tespit edildi.
  • Karayolları ve polis ekipleri sürücüleri hız limitleri ve takip mesafesi konusunda uyardı.
  • Denizli ve Burdur'da meydana gelen kazalarda vatandaşlar hayatını kaybetti.
  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kazalar nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatilini sevdikleriyle geçiren milyonlarca vatandaşın eve dönüş telaşı, ulaşımın can damarı sayılan otoyollarda kilometrelerce uzayan çileye dönüştü. Pazartesi günü başlayacak mesai öncesi yollara dökülen sürücüler, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafiği durma noktasına getirdi.

9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarında trafik felç oldu. (Fotoğraflar AA ve İHA'dan alınmıştır)

KİLOMETRELERCE KUYRUK

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde cuma günü öğleden sonra başlayan hareketlilik zirveye ulaştı. Gerede, Yeniçağa gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesiminde araçlar adım adım ilerledi.

Özellikle 21 ilin bağlantı noktası konumundaki Karabük Kemikli Rampaları ile Bolu Dağı geçişinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Düzce geçişinde Kaynaşlı, Üçköprü ve Beyköy gişeleri arasında yoğunluk artarken, Kocaeli kesiminde Gültepe, Korutepe ve Bekirdere Rampası mevkilerinde trafik zaman zaman kilitlendi.

Sakarya güzergahında Hendek-Akyazı bölgesinde akıcı yoğunluk saptandı.

Ağır tonajlı araçların kural ihlalleri yoğunluğu artırırken, güvenlik güçleri havadan ve karadan denetimlerini sıklaştırdı.

AĞIR TONAJLI TRAFİK

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan 21 ilin geçiş güzergahı Karabük Kemikli Rampaları'nda 13 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Tatil dönüşü yollardan acı haberler peş peşe geldi.

Yetkililerin ağır tonajlı araçların belirli saatlerde trafiğe çıkmaması yönündeki kararına rağmen, kuralı ihlal eden kamyon ve tırlar trafik akışını bozdu.

Milyonlarca aracın aynı anda yollara dökülmesiyle Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında adım adım ilerleyiş başladı.

Karayolları ve polis ekipleri güzergahlarda denetimlerini artırarak sürücüleri hız limitleri ve takip mesafesi konusunda uyardı.

İstanbul yönüne akın eden tatilciler, Gerede, Yeniçağa, Çaydurt ve Bekirdere rampalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

KAZALAR YÜREK DAĞLADI

Dönüş yolunda art arda yaşanan kazalar üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Denizli ve Burdur'da meydana gelen kazalara işaret eden Bakan Çiftçi, "Meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bayram sevincinin acıya dönüşmediği, yolların bizleri sevdiklerimize sağlıkla ve huzurla kavuşturduğu günlerde buluşmayı temenni ediyor, Rabb'imden milletimizi her türlü kaza, afet ve musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Denizli-Aydın otoyolunda feci kaza |Otobüs alev topuna döndü: 1i bebek 8 ölü, 33 yaralı

Takvim Kaynak Tercihleri
Sultan II. Abdülhamid Han’ın türbesine ziyaret... Bakan Çiftçi paylaştı | “Tarihine sahip çıkan geleceğini inşa eder”
SONRAKİ HABER

Bakan Çiftçi'den Ulu Hakan'ın türbesine ziyaret
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler