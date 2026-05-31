9 günlük bayram tatili bitti yollar kilitlendi… 21 ilin geçiş noktasında trafik durdu | İstanbul yönünde kilometrelerce kuyruk
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve turizm merkezlerinde geçiren milyonlarca vatandaşın dönüş yolculuğu adeta çileye dönüştü. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli geçişlerinde İstanbul istikametine doğru kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karadeniz bağlantı yolu Karabük Kemikli Rampaları’nda trafik durma noktasına gelirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaşanan kazalarla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.
Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatilini sevdikleriyle geçiren milyonlarca vatandaşın eve dönüş telaşı, ulaşımın can damarı sayılan otoyollarda kilometrelerce uzayan çileye dönüştü. Pazartesi günü başlayacak mesai öncesi yollara dökülen sürücüler, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafiği durma noktasına getirdi.
KİLOMETRELERCE KUYRUK
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde cuma günü öğleden sonra başlayan hareketlilik zirveye ulaştı. Gerede, Yeniçağa gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesiminde araçlar adım adım ilerledi.
Düzce geçişinde Kaynaşlı, Üçköprü ve Beyköy gişeleri arasında yoğunluk artarken, Kocaeli kesiminde Gültepe, Korutepe ve Bekirdere Rampası mevkilerinde trafik zaman zaman kilitlendi.
Sakarya güzergahında Hendek-Akyazı bölgesinde akıcı yoğunluk saptandı.
AĞIR TONAJLI TRAFİK
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan 21 ilin geçiş güzergahı Karabük Kemikli Rampaları'nda 13 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Yetkililerin ağır tonajlı araçların belirli saatlerde trafiğe çıkmaması yönündeki kararına rağmen, kuralı ihlal eden kamyon ve tırlar trafik akışını bozdu.
Karayolları ve polis ekipleri güzergahlarda denetimlerini artırarak sürücüleri hız limitleri ve takip mesafesi konusunda uyardı.
KAZALAR YÜREK DAĞLADI
Dönüş yolunda art arda yaşanan kazalar üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Denizli ve Burdur'da meydana gelen kazalara işaret eden Bakan Çiftçi, "Meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bayram sevincinin acıya dönüşmediği, yolların bizleri sevdiklerimize sağlıkla ve huzurla kavuşturduğu günlerde buluşmayı temenni ediyor, Rabb'imden milletimizi her türlü kaza, afet ve musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.