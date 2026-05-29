Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Down sendromlu minik hayranı sarılıp öptü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü programında vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşması sırasında sahneye çıkan Down sendromlu küçük kız, Erdoğan’a sarılıp yanaklarından öptü. Minik hayranıyla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, küçük kıza bayram harçlığı verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kurban Bayramı'nı da kutlayan Erdoğan, programda İstanbul'un fethine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşması sırasında sahnede yaşanan duygu dolu anlar ise programa damga vurdu.
MİNİK HAYRANINDAN SÜRPRİZ SEVGİ GÖSTERİSİ
Başkna Erdoğan konuşmasını sürdürdüğü sırada Down sendromlu küçük bir kız sahneye gelerek Erdoğan'a sarıldı ve yanaklarından öptü. Konuşmasına kısa bir ara veren Erdoğan, minik hayranıyla yakından ilgilendi.
ERDOĞAN'DAN BAYRAM HARÇLIĞI
Minik kızla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, sevgi dolu anların ardından küçük hayranına bayram harçlığı verdi. Sahnede yaşanan samimi görüntüler, alandaki vatandaşlardan büyük alkış aldı. Erdoğan ile küçük kız arasındaki sıcak diyalog, programı takip edenlerin yüreklerini ısıttı.
