Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Down sendromlu minik hayranı sarılıp öptü

Erdoğan, konuşmasına ara vererek minik kızla yakından ilgilendi ve ona bayram harçlığı verdi.

Down sendromlu küçük bir kız, Erdoğan'ın konuşması sırasında sahneye gelerek Cumhurbaşkanı'na sarıldı ve yanaklarından öptü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurban Bayramı'nı da kutlayan Erdoğan, programda İstanbul'un fethine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşması sırasında sahnede yaşanan duygu dolu anlar ise programa damga vurdu.

MİNİK HAYRANINDAN SÜRPRİZ SEVGİ GÖSTERİSİ

Başkna Erdoğan konuşmasını sürdürdüğü sırada Down sendromlu küçük bir kız sahneye gelerek Erdoğan'a sarıldı ve yanaklarından öptü. Konuşmasına kısa bir ara veren Erdoğan, minik hayranıyla yakından ilgilendi.