Şehit Yusuf Ergün’e Kırıkkale'de son görev | “Ne mutlu ben de şehit babasıyım”
Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen elim kaza sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle defnedildi. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan 37 yaşındaki şehidin cenazesi, Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi. Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti. Şehit Yusuf Ergün'ün naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin uzman çavuş olan kardeşi törene kamuflajıyla katılarak ağabeyini son yolculuğuna uğurladı.
- Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde yol güvenliği çalışması sırasında bir otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.
- Şehidin cenaze töreni Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlendi ve şehit babası duygusal açıklamalar yaptı.
- Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.
- Yusuf Ergün, öğle namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.
- Şehidin erkek kardeşi askeri kamuflajıyla cenaze töreninde ağabeyini uğurladı.
Ankara'nın Bala ilçesinde otoyol üzerinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan 37 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLADIĞI ESNADA…
Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, 30 Mayıs'ta Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde yoldaki lastik parçalarını temizlemek için çalışma yürüttüğü sırada, Esra Ç'nin idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergün, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
KAMUFLAJLA VEDA
Şehit Yusuf Ergün'ün naaşı, cenaze töreni için Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi. Üç kardeş olduğu öğrenilen şehidin uzman çavuş olan erkek kardeşi, cenaze törenine askeri kamuflajıyla katılarak ağabeyini uğurladı.
NE MUTLU BEN DE ŞEHİT BABASIYIM
Cenaze töreninde Şehidin babası, "Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum. Bu memlekete iyi bir evlat yetiştirdim" dedi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ergün'ün naaşı, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cenaze merasimine, şehit Yusuf Ergün'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sariibrahim, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, siyasi partilerin il başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.