Trump duyurdu: Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi oldu
Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi görevine getirildi. ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda Barrack'ın Türkiye'deki performansını övgüyle karşıladıklarını ifade etti. Barrack, Türkiye'deki diplomatik görevine devam ederken eş zamanlı olarak Suriye ve Irak süreçlerini yönetecek. Trump, Barrack'ın Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğine sahip olacağını belirtti.
- ABD Başkanı Donald Trump, Tom Barrack'ı Türkiye Büyükelçisi olarak kalırken aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atadı.
- Trump, Barrack'ın bölgedeki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti sosyal medya üzerinden açıkladı.
- Barrack, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle görevine devam edecek.
- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Barrack'ın Suriye ve Irak politikalarında öncü rol oynamaya devam edeceğini söyledi.
- Barrack'ın bölgedeki uzmanlığı ve ilişkileri, Trump Yönetimi'nin hedeflerine hizmet etmeye devam edecek.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın yeni görevini resmen açıkladı. Barrack, mevcut Türkiye Büyükelçiliği görevinin yanı sıra Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı.
IRAK'TAN DA SORUMLU
ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Barrack'ın Türkiye'deki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi olarak olağanüstü bir iş çıkaran Tom Barrack'ın, Suriye ve Irak Hükümetleri ile stratejik iş birliğimizi ilerletirken ve onlarla olan ilişkimiz büyümeye devam ederken, Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum!" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE GÖREVİNE DEVAM
Barrack'ın Türkiye'deki diplomatik görevine devam edeceğini belirten Trump, yeni süreçteki çalışma modeline ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak kalmaya devam edecek ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle faaliyet gösterecektir. Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve Ülkemize hizmet etmeye devam etme konusundaki kararlılığını büyük bir takdirle karşılıyoruz."
RUBIO NE DEMİŞTİ
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın resmi unvan süresi dolduğunu fakat Trump yönetiminin Suriye ve Irak politikalarında öncü bir rol oynamaya devam edeceğini açıklamıştı.
Barrack'ın bölgedeki uzmanlığının ve ilişkilerinin yönetimin hedeflerine hizmet etmeye devam edeceğini belirten Rubio, "Kendisi, Trump Yönetimi için hem Suriye hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecek; buralarda sahip olduğu uzmanlık, ilişkiler ve 'Önce Amerika' (America First) gündemine olan hakimiyeti, harika ülkemiz adına kazanımlar sağlamaya devam edecektir." demişti.