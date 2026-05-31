Sultan II. Abdülhamid Han’ın türbesine ziyaret... Bakan Çiftçi paylaştı | “Tarihine sahip çıkan geleceğini inşa eder”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile birlikte Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , 34. Osmanlı Padişahı Ulu Hakan II. Abdülhamid Han'ın türbesine gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabı kamuoyuyla paylaştı. Çiftçi'ye bu anlamlı ziyarette 27. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman eşlik etti.

Ziyaretin ardından şahsi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, geçmişe duyulan vefaya dikkati çekerek, "TBMM 27. Başkanı Sayın İsmail Kahraman ile birlikte cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret ettik. Aziz hatırasını rahmetle yad ederken, tarihimize, ecdadımıza ve milletimize karşı sorumluluğumuzu bir kez daha tefekkür ettik." ifadelerini kullandı.

