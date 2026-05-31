Sultan II. Abdülhamid Han’ın türbesine ziyaret... Bakan Çiftçi paylaştı | “Tarihine sahip çıkan geleceğini inşa eder”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Sultan II. Abdülhamid Han’ın türbesinde bir araya geldi. Bakan Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tarihi mirasa sahip çıkmanın önemine dikkati çekti. Ecdadın aziz hatırasını rahmetle yad ettiklerini aktaran Çiftçi, millete hizmet yolunda geçmişin izinden gitme kararlılığını dile getirdi. Çiftçi, tarih bilincinin güçlü gelecek inşa etmenin temel şartı olduğunu vurguladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 34. Osmanlı Padişahı Ulu Hakan II. Abdülhamid Han'ın türbesine gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabı kamuoyuyla paylaştı. Çiftçi'ye bu anlamlı ziyarette 27. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman eşlik etti.
Ziyaretin ardından şahsi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, geçmişe duyulan vefaya dikkati çekerek, "TBMM 27. Başkanı Sayın İsmail Kahraman ile birlikte cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret ettik. Aziz hatırasını rahmetle yad ederken, tarihimize, ecdadımıza ve milletimize karşı sorumluluğumuzu bir kez daha tefekkür ettik." ifadelerini kullandı.
"TARİHİNE SAHİP ÇIKAN MİLLETLER GELECEĞİNİ GÜÇLÜ İNŞA EDER"
Tarih bilincinin toplumların yarınları üzerindeki etkisini vurgulayan Çiftçi, ecdadın mirasına sahip çıkma kararlılığını dile getirdi.
Çiftçi, "Tarihine sahip çıkan milletler geleceğini güçlü inşa eder. Rabbim ecdadımızın emanetine layık olmayı, bu aziz millete hizmet yolunda onların izinden yürümeyi nasip etsin inşallah." dedi.