Edirnekapı surlarında yeni incel vakası önlendi! Semih Çelik cinayetlerine özenen genç yakalandı | Telefonundan satanist görseller çıktı

İstanbul Edirnekapı surlarında 2 yıl önce yaşanan vahşi cinayetlerin ardından artırılan güvenlik önlemleri sonuç verdi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen iki genci durdurdu. 17 yaşındaki A.H.K.’nın kız arkadaşına gönderdiği mesajlarda yeni cinayet hazırlığı saptandı. Üzerinde bıçak taşıyan zanlının telefon incelemesinde satanizm ve seri katil görselleri tespit edildi. Şüpheli tedavi altına alındı.

  • İstanbul Edirnekapı surlarında polis ekipleri, 17 yaşındaki A.H.K. ve 16 yaşındaki E.D.'yi gözaltına aldı.
  • Zanlının telefonunda Semih Çelik'in cinayetlerine ait fotoğraflar ve satanizm içerikli görseller bulundu.
  • Mahkeme, A.H.K.'nin ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi.
  • E.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
  • Önceki olayda 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

İstanbul Edirnekapı surlarında 2 yıl önce işlenen vahşi cinayetlerin yankısı sürerken, bölgede devriye gezen polis ekiplerinin dikkati yeni bir katliamı önledi. Geçen hafta bölgede görev yapan polis ekipleri, surlar üzerinde dolaşan 16 ve 17 yaşlarında iki kişinin durumundan şüphelendi. Ekipler, gençlerin yanına giderek arama yaptı.

Türkiye’yi sarsan Semih Çelik cinayetlerinin işlendiği Edirnekapı surlarında yeni bir felaketin eşiğinden dönüldü

KAN DONDURAN MESAJLAR

Yapılan incelemede 17 yaşındaki şüpheli A.H.K.'nin üzerinde bıçak bulundu. Telefon incelemesinde Semih Çelik'in işlediği cinayetlerin fotoğrafları, satanizm içerikli görseller ve seri katillerle ilgili materyaller saptandı.

Zanlının 16 yaşındaki kız arkadaşı E.D.'ye attığı mesajlar, yeni cinayet hazırlığını ortaya çıkardı.

Zanlının telefonunda cinayet planlarına dair deliller bulundu

RUH HASTASI

Sevgili oldukları öğrenilen iki genç gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Garsonluk yapan A.H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasını kararlaştırdı.

E.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Edirnekapı surlarında 2 yıl önce Semih Çelik tarafından işlenen çifte cinayetin ardından artırılan güvenlik önlemleri, benzer bir vakayı engelledi.

NE OLMUŞTU

19 yaşındaki Semih Çelik, 4 Ekim 2024'te kendi evinde Ayşenur Halil'i, ardından Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'i öldürüp intihar etmişti.

Çifte cinayet, satanizm sapkınlığı ve "incel" kavramının tartışılmasına yol açmıştı.

Surdaki vahşet ve siyahın 'şeytani' tonu! Birçok kişinin atladığı kara detay ve satanistlerin 'Semih Çelik' itirafı... "Tanınan bir isimdi"
Sur canisi Semih Çelik'in cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı! Bir gün önce babasına sorduğu soru kan dondurdu! Anneden şoke eden itiraf

