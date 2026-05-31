Avukatlar adliyeye gitmeden davaya katılıyor: 5 milyon 383 bin 748 duruşma online yapıldı

Sistem, yargı süreçlerini daha hızlı ve erişilebilir kılarak avukatların zaman ve emek tasarrufu yapmasına olanak sağlıyor.

15 Eylül 2020'den bu yana 5 milyon 383 bin 748 duruşma dijital ortamda gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı, yargı hizmetlerinde dijitalleşme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen e-Duruşma sisteminin ulaştığı verileri paylaştı.

BÜTÜN ŞEHİRLERDE AKTİF

Bakanlık mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Duruşma sistemi, 81 ildeki tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirildi. Ülke genelinde 5 bin 630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanılan sistem, yargı süreçlerini daha hızlı ve erişilebilir kılıyor.