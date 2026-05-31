Avukatlar adliyeye gitmeden davaya katılıyor: 5 milyon 383 bin 748 duruşma online yapıldı
Adalet Bakanlığı, yargıda dijitalleşme hamleleri kapsamında 5 milyon 383 bin 748 duruşmanın e-Duruşma ile yapıldığını bildirdi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek 2020'de hayata geçirilen uygulamanın 81 ilde 5 bin 630 hukuk mahkemesinde aktif olarak hizmet verdiği kaydedildi. Avukatların zaman ve emek tasarrufu yapmasını sağlayan sistem, video konferans yöntemiyle duruşma süreçlerini daha erişilebilir kılıyor. Bakan Akın Gürlek, uygulamanın bölge adliye mahkemelerine de taşınacağını duyurdu.
Hızlı Özet Göster
- Adalet Bakanlığı, 81 ildeki 5 bin 630 hukuk mahkemesinde e-Duruşma sistemini aktif olarak kullanıma sundu.
- 15 Eylül 2020'den bu yana 5 milyon 383 bin 748 duruşma dijital ortamda gerçekleştirildi.
- Avukatlar, UYAP Avukat Portalı üzerinden video konferans yöntemiyle duruşmalara çevrim içi katılım sağlayabiliyor.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Duruşma uygulamasının istinaf mahkemelerini de kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı.
- Sistem, yargı süreçlerini daha hızlı ve erişilebilir kılarak avukatların zaman ve emek tasarrufu yapmasına olanak sağlıyor.
Adalet Bakanlığı, yargı hizmetlerinde dijitalleşme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen e-Duruşma sisteminin ulaştığı verileri paylaştı.
BÜTÜN ŞEHİRLERDE AKTİF
Bakanlık mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Duruşma sistemi, 81 ildeki tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirildi. Ülke genelinde 5 bin 630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanılan sistem, yargı süreçlerini daha hızlı ve erişilebilir kılıyor.
5,3 MİLYON DURUŞMA ONLİNE
15 Eylül 2020 tarihinde başlayan uygulama sayesinde bugüne kadar 5 milyon 383 bin 748 duruşma dijital ortamda gerçekleştirildi.
Sistem, avukatların adliyeye gitmeden, kilometrelerce yol yapmadan ve zaman kaybetmeden duruşmalara katılmasına imkan tanıyor.
AVUKATLARA DA KOLAYLIK
UYAP Avukat Portalı üzerinden duruşmalarını sorgulayan avukatlar, e-Duruşma talebinde bulunabiliyor. Hakimin talebi kabul etmesiyle birlikte avukatlar, bulundukları yerden video konferans yöntemiyle duruşmaya çevrim içi katılım sağlıyor.
Bakanlık, sistemin yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını vurguladı.
İSTİNAF MAHKEMELERİNE GENİŞLEYECEK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini belirtti.
Bakan Gürlek, uygulamanın ilk derece mahkemelerinin yanı sıra bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini ifade etti.
Ayrıca Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemlerin de e-Duruşma kapsamına dahil edileceği kaydedildi.