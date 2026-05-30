TBMM Başkanı Kurtulmuş Finlandiya ve İsveç yolcusu

Ziyaretler kapsamında her iki ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşmalar düzenlenecek.

Kurtulmuş Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ve Başbakan Ulf Kristersson ile görüşmeler gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Finlandiya Parlamentosunda 'Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör' başlıklı etkinlikte konuşma yapacak.

Kurtulmuş Helsinki'de Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-Aho ve Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüşecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyaretlerde bulunacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-Aho'nun daveti üzerine başkent Helsinki'ye gidecek.

İLK DURAK HELSİNKİ

Kurtulmuş, 1 Haziran'da başlayacak temasları kapsamında Finlandiya Parlamentosunda mevkidaşı Halla-Aho ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, parlamentolar arası iş birliği, bölgesel ve küresel gelişmeler ile iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik adımların ele alınması bekleniyor.

PARLAMENTODA KONUŞMA YAPACAK

Kurtulmuş, Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek "Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör" başlıklı etkinlikte milletvekilleri ve katılımcılara hitap edecek.

TBMM Başkanı ayrıca Finlandiya Parlamentosu Genel Kurulunu da ziyaret edecek.

CUMHURBAŞKANI STUBB İLE GÖRÜŞECEK

Ziyaret kapsamında Kurtulmuş'un Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Kurtulmuş ayrıca Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüşecek, Finlandiya İslam (Türk-Tatar) Cemaati Merkezi'ni ziyaret edecek ve Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Programda bazı teknoloji firmalarına ziyaretler de yer alacak.

TEMASLARINI İSVEÇ ÜZERİNDEN SÜRDÜRECEK

Finlandiya'daki temaslarının ardından İsveç'e geçecek olan Kurtulmuş, başkent Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ile görüşecek ve İsveç Parlamentosu Genel Kurulunu ziyaret edecek.

Kurtulmuş'un İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına katılarak bölgesel ve küresel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

TÜRK VATANDAŞLARIYLA BULUŞACAK

İsveç programı kapsamında Başbakan Ulf Kristersson ile bir araya gelmesi planlanan Kurtulmuş, Fitija Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Türk vatandaşlarıyla da görüşecek.

Meryem Kartal