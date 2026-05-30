Uraloğlu açıkladı: Projede yarıya gelindi! Ankara-Kırıkkale arası 43 dakikaya düşecek, 42 il bağlanacak

Projenin tamamlanmasıyla yıllık 6,8 milyar lira ekonomik tasarruf ve 40 bin ton karbon emisyonu azalması hedefleniyor.

Otoyol Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerine uzanan uluslararası ulaşım koridorunda yer alacak ve gelecekte Samsun ile İran sınırına uzanacak projelerin ilk halkasını oluşturacak.

Proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve çok sayıda sanat yapısı inşa edilirken, bugüne kadar 4 bin 571 metre tünel kazısı tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ve kazı-dolgu imalatlarının yarısına yakınının tamamlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nin stratejik önemine dikkat çekerek sahadaki çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi. Uraloğlu, projenin yalnızca bölgesel bir yatırım olmadığını, aynı zamanda uluslararası ulaşım koridorlarına entegre bir yapı sunduğunu vurguladı.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ULAŞIM HATTI OLACAK

Projenin Ankara'nın doğu ve kuzey ulaşım ağlarının merkezinde yer aldığını belirten Uraloğlu, Kırıkkale'nin ise önemli bir kavşak noktası olduğunu ifade etti. Bu kapsamda projenin taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:

rojeyle yük ve yolcu taşımacılığının Ankara'nın doğu ve kuzey koridorundan Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerine daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.