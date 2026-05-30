Uraloğlu açıkladı: Projede yarıya gelindi! Ankara-Kırıkkale arası 43 dakikaya düşecek, 42 il bağlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi’nde çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, kazı ve dolgu imalatlarının yarıya yakınının tamamlandığını açıkladı. Proje tamamlandığında Ankara ile Kırıkkale arasındaki ulaşım süresi 80 dakikadan 43 dakikaya düşecek.
Hızlı Özet Göster
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ve kazı-dolgu imalatlarının yarısına yakınının tamamlandığını açıkladı.
- 120 kilometre uzunluğundaki proje 42 ili birbirine bağlayacak ve Ankara-Kırıkkale arası ulaşım süresi 80 dakikadan 43 dakikaya düşecek.
- Proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve çok sayıda sanat yapısı inşa edilirken, bugüne kadar 4 bin 571 metre tünel kazısı tamamlandı.
- Otoyol Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerine uzanan uluslararası ulaşım koridorunda yer alacak ve gelecekte Samsun ile İran sınırına uzanacak projelerin ilk halkasını oluşturacak.
- Projenin tamamlanmasıyla yıllık 6,8 milyar lira ekonomik tasarruf ve 40 bin ton karbon emisyonu azalması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nin stratejik önemine dikkat çekerek sahadaki çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi. Uraloğlu, projenin yalnızca bölgesel bir yatırım olmadığını, aynı zamanda uluslararası ulaşım koridorlarına entegre bir yapı sunduğunu vurguladı.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ULAŞIM HATTI OLACAK
Projenin Ankara'nın doğu ve kuzey ulaşım ağlarının merkezinde yer aldığını belirten Uraloğlu, Kırıkkale'nin ise önemli bir kavşak noktası olduğunu ifade etti. Bu kapsamda projenin taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:
rojeyle yük ve yolcu taşımacılığının Ankara'nın doğu ve kuzey koridorundan Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerine daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.
42 İLİ BAĞLAYACAK KORİDOR
Uraloğlu, otoyolun Türkiye genelinde ulaşım ağını güçlendireceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, bölgelerarası erişim sağlayan karayolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak."
Projenin aynı zamanda Samsun ve İran sınırına uzanması planlanan otoyol projeleri için de ilk halka olacağı ifade edildi:
"Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığı Ankara'nın doğu ve kuzey koridorundan Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılacak. Aynı zamanda otoyolumuz, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun'a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacak."
ÇALIŞMALAR YARIYA YAKLAŞTI
Toplam 120 kilometre uzunluğundaki projede 101 kilometre ana gövde, 19 kilometre bağlantı yolları yer alıyor. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve çok sayıda sanat yapısı bulunan projede önemli ilerleme kaydedildi.
Bakan Uraloğlu, sahadaki çalışmalara ilişkin şu bilgiyi paylaştı:
"120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 altgeçidi tamamladık, 27 menfez ve 13 altgeçitte çalışmalara devam ediyoruz."
Projede 4 tünelin tamamında çalışmalar sürerken, bugüne kadar 4 bin 571 metre tünel kazısı tamamlandı. Viyadüklerde ise bazı yapılarda ilerleme oranının yüzde 98'e ulaştığı bildirildi.
ANKARA-KIRIKKALE ARASI 43 DAKİKAYA DÜŞECEK
Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Kırıkkale arasındaki ulaşım süresi 80 dakikadan 43 dakikaya düşecek. Yıllık 6,8 milyar liralık ekonomik tasarruf hedeflenirken, karbon emisyonunda da 40 bin tonluk azalma öngörülüyor.