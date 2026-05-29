Türk Kızılay ve Diyanet Vakfı Kurban Bayramında 5 kıtada ihtiyaç sahiplerine ulaştı: 'Türkler burada olduğu için herkes mutlu'

Türkiye'den gönderilen yardımlar nedeniyle Nijeryalı Sanda Aoudi 'Türkler burada olduğu için herkes sofrasında mutlu' dedi.

TDV Kamboçya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ve erzak yardımı yaptı, 89 yaşındaki bir adam gözyaşları içinde Türk halkına dua etti.

Türk Kızılay ve Türk Diyanet Vakfı Kurban Bayramı'nda Nijer, Etiyopya, Lübnan, Afganistan, Bosna-Hersek, Kamboçya ve Uganda'da milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban eti ve yardım ulaştırdı.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları (STK) sadece ülke içinde değil dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalarda da binlerce insanın yüzünü güldürüyor. Türk Kızılay ve Türk Diyanet Vakfı (TDV) gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu bu Kurban Bayramı'nda da birçok ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibi insana umut oldu.

Yardımların ulaştığı insanlar gözyaşları içinde Türk halkına dualar ederken hediyelerini alan çocuklar mutlulukla gülümsedi. Yardım alan bir Nijeryalı "Türkler burada olduğu için herkes sofrasında mutlu" diyerek yaşadıkları sevinci dile getirdi.