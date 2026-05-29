Türk Kızılay ve Diyanet Vakfı Kurban Bayramında 5 kıtada ihtiyaç sahiplerine ulaştı: 'Türkler burada olduğu için herkes mutlu'
Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları bu bayramda da dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Türk Kızılay ve Türk Diyanet Vakfı’nın kurban eti ve yardım ulaştırdığı insanlar, Türk halkına teşekkür etti.
Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları (STK) sadece ülke içinde değil dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalarda da binlerce insanın yüzünü güldürüyor. Türk Kızılay ve Türk Diyanet Vakfı (TDV) gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu bu Kurban Bayramı'nda da birçok ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibi insana umut oldu.
Yardımların ulaştığı insanlar gözyaşları içinde Türk halkına dualar ederken hediyelerini alan çocuklar mutlulukla gülümsedi. Yardım alan bir Nijeryalı "Türkler burada olduğu için herkes sofrasında mutlu" diyerek yaşadıkları sevinci dile getirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürüttüğü 2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu kapsamında Türkiye'den giden gönüllüler, Nijer'de kurban kesim ve dağıtım çalışmaları yürüttü. Köy köy gezen gönüllüler, yoksulluk ve zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden Nijerli ailelere kurban etlerini ulaştırdı. Nijerliler, Türkiye'den giden yardımlar sayesinde bayram coşkusunu yaşadı.
'HER ZAMAN DUA EDİYORUZ'
Vakfın her yıl Nijer'de böyle güzel faaliyetler yaptığını anlatan Aoudi Karey Gorou köyü Muhtarı Sanda Aoudi, "Türkiye'den vakıf gönüllüleri gelince çok mutlu oluyoruz. Türkiye'ye her zaman dua ediyoruz. Bazı aileler et yiyemiyor ama Türkler burada olduğu için herkes sofrasında mutlu" dedi. Gönüllülerin kurban eti verdiği Fatouma Souley de Türkiye'yi çok sevdiklerini, yapılan yardımlar sayesinde mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Etiyopya'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıldı. Gönüllüler, çocuklara balon ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek yüzlerinde tebessüm oluşturdu. İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ise 1400 kurban hissesi dağıttı.
GÖZYAŞI DÖKÜP TÜRK HALKINA DUA ETTİ
TDV, Kamboçya'da içme suyu ve kanalizasyon altyapısının bulunmadığı barakalarda yaşam mücadelesi veren ailelere hem kurban eti hem de temel erzak yardımları ulaştırdı. Yardım ulaştırılan 89 yaşındaki bir adamın gözyaşları içerisindeki duası duygusal anlar yaşattı. Türk halkı tarafından gönderilen kurban eti ve erzak kolisini teslim alan yaşlı adam, gözyaşları içinde dua ederek Türk halkına teşekkür etti.
'MUTLULUKTAN ZİYADE VİCDAN MESELESİ'
Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü kampanyayla Doğu Afrika ülkesi Uganda'ya giden görevli ve gönüllüler, kırsal kesimlerdeki yetim çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Gönüllü Yusuf Bozkurt "Burada yaptığımız iş, mutluluktan ziyade vicdan meselesi" dedi.