HÜRJET vatan semalarında: İstanbul'un fethi için havalandı
İstanbul’un fethinin 573’üncü yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uçuşun görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, TUSAŞ da yayımladığı mesajda İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yılını kutlayarak Fatih Sultan Mehmet Han ve tüm şehitleri rahmetle andı.
İstanbul'un fethinin 573'üncü yılı kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
HÜRJET VATAN SEMALARINDA
İstanbul'un fethinin yıl dönümü kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.HÜRJET’ten İstanbul Boğazı’nda nefes kesen uçuş
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI
Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı olan HÜRJET'in Boğaz üzerindeki uçuşu vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
HÜRJET'in İstanbul Boğazı üzerindeki gösteri uçuşuna ilişkin görüntüler, TUSAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
Paylaşımda şu mesaj yer aldı:
"İstanbul'un Fethi'nin 573. yılı kutlu olsun! Tarihin akışını değiştiren o büyük zaferin mirası, asırlardır aynı inanç ve kararlılıkla yaşamaya devam ediyor.
Çağ açıp çağ kapatan eşsiz zaferin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve fetihte bulunan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."
HÜRJET'İN özellikleri:
- Uzunluk: 13,6 metre
- Yükseklik: 4,1 metre
- Kanat Açıklığı: 9,5 metre
- Elektronik Uçuş Kontrolü: Tam otoriteye sahip dijital kontrollü uçuş sistemi (Fly-by-Wire)
- Kokpit: Gelişmiş İnsan-Makine Arayüzü ve Baş Üstü Göstergesi (HUD)
- Aviyonik Sistemler: Aktif Faz Dizinli Radar (AESA) entegrasyonu ve dahili taktik eğitim sistemleri
- Yakıt İkmali: Havada yakıt ikmali yapabilme kabiliyeti