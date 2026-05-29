İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor: 1519 uçuşla Avrupa'nın hava trafiği lideri oldu
İstanbul Havalimanı, 18-24 Mayıs döneminde günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. EUROCONTROL’ün “Avrupa Havacılık Raporu”na göre İstanbul Havalimanı ilk sırada yer alırken, onu günlük 1411 uçuşla Amsterdam, 1366 uçuşla Frankfurt, 1364 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.
İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.
EN FAZLA UÇUŞA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Simla Öğütcü