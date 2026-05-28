İzmir'de TOMA'ya zarar veren CHP'li provokatörün "müdür yardımcılığı" düştü!
CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası Manisa Milletvekili Özgür Özel, sokakları kaşımaya başladı. İzmir'de düzenlenen korsan mitingde skandal görüntüler kayda geçti. Bir provokatör, emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar verdi. İstanbul Fatih'te bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilen şahıs görevden uzaklaştırıldı. Hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Valiliği, İzmir'de CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in düzenlediği korsan miting sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin, Fatih'te bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığının belirlendiğini ve görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 26 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar vermeye çalışan D.Y'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Açıklamada, "Şahsın, Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır." bilgisi verildi.
