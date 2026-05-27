İzmir’deki provokasyonda TOMA'yı tekmeleyen Deniz Yolçu tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda Özgür Özel'in mitingi öncesi emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri alarak TOMA ve çevik kuvvet ekipleri konuşlandırdı.

Polisin dağılma uyarılarına rağmen alana girmek isteyen gruba biber gazı ve TOMA ile müdahale edilirken, bir vatandaşın TOMA'nın üzerine çıktığı görüntüler kaydedildi.

Meydandaki gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı; Avukat Kıvılcım Çolak serbest bırakılırken, diğer iki şüpheliden Deniz Yolçu tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest kaldı.

TOMA'nın üzerine çıkarak 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından tutuklanan Deniz Yolçu'nun Fatih'teki bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olduğu belirlendi.

İzmir Valiliği'nin miting için Gündoğdu Meydanı'nı alternatif alan olarak önermesine rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gruba polis müdahalesi yaşandı.

Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitingi öncesinde emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanın giriş ve çıkışlarının kapatılmasının ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. İzmir Valiliği'nin miting alanı olarak alternatif Gündoğdu Meydanı'nı önermesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan kalabalığa polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan uyarılara rağmen dağılmayarak alana girmek isteyen gruba emniyet güçleri biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında tazyikli su sıkan bir TOMA'nın üzerine bir vatandaşın çıktığı anlar kameralara yansıdı.