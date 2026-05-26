Kurban Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? Köprü ve otoyollar bedava mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatili boyunca toplu taşımayı ücretsiz yapan kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 26-30 Mayıs tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü ücretsiz olacak. 27-30 Mayıs tarihleri arasında ise Marmaray, Başkentray, İZBAN ve belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz hizmet verecek.
BAYRAMDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?
21 Mayıs 2026 tarihli ve 11364 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Yap-işlet-devret projeleri ise uygulama kapsamı dışında tutuldu.
TOPLU ULAŞIM BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?
Toplu taşımada ücretsiz uygulama ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar sürecek. Bu kapsamda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak.
Ayrıca belediyeler ile bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek. Karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği belirtildi.
BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?
Karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram süresince ücretsiz olacak.
Ücretsiz geçiş uygulanacak başlıca güzergahlar:
Marmara Bölgesi
O-1 İstanbul içi otoyollar
O-2 çevre yolları ve bağlantı güzergahları
O-3 İstanbul–Edirne Otoyolu
O-4 İstanbul–Ankara otoyolunun KGM bölümleri
İç Anadolu
O-20 Ankara çevre otoyolu
O-21 Ankara–Niğde Otoyolu
Akdeniz ve Güneydoğu
O-51 Adana–Mersin Otoyolu
O-52 Adana–Gaziantep–Şanlıurfa hattı
Ege Bölgesi
İzmir çevre otoyollarının KGM'ye bağlı kesimleri
ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş uygulaması:
- 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'da başladı.
- 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'te sona erecek.
- 31 Mayıs Pazar gününden itibaren ücret tarifesi yeniden uygulanacak.
BAYRAMDA ÜCRETLİ OLAN YOLLAR HANGİLERİ?
Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle işletilen köprü ve otoyollar ücretsiz kapsamına dahil değil. Aşağıdaki yollardan ücretli geçiş sağlanacak:
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü
- Osmangazi Köprüsü
- Avrasya Tüneli
- 1915 Çanakkale Köprüsü
- Kuzey Marmara Otoyolu
- İstanbul–İzmir Otoyolu'nun özel işletme kesimleri
2026 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımın en kritik noktalarından biri olan Osmangazi Köprüsü'nde ücretler araç sınıfına göre değişiyor.
Güncel geçiş ücretleri:
- Otomobil: 995 TL
- Hafif ticari araç: 1.590 TL
- 3 akslı araçlar: 1.890 TL
- Ağır vasıta: 2.505 TL
- 6 ve üzeri akslı araçlar: 3.165 TL
- Motosiklet: 695 TL
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Çanakkale Boğazı geçişinde kullanılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de benzer ücret tarifesi uygulanıyor.
Araç sınıflarına göre ücretler:
- Otomobil: 995 TL
- Hafif ticari araç: 1.590 TL
- 3 akslı araçlar: 1.890 TL
- Ağır vasıta: 2.505 TL
- 6 ve üzeri akslı araçlar: 3.165 TL
- Motosiklet: 695 TL
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul'un kuzey ulaşım hattında önemli rol oynayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ücretler şu şekilde uygulanıyor:
- Otomobil: 95 TL
- Hafif ticari araç: 125 TL
- Ağır vasıta: 235 TL – 740 TL arası
- Motosiklet: düşük tarife uygulanıyor
İSTANBUL–İZMİR OTOYOLU NE KADAR?
İstanbul–İzmir Otoyolu'nda ücretler kullanılan güzergaha göre değişiyor. Osmangazi Köprüsü dahil edildiğinde toplam maliyet: Otomobiller için yaklaşık 1.000 TL ile 2.000 TL arasında değişebiliyor. Ağır araçlarda ücret daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.
ANKARA–NİĞDE OTOYOLU ÜCRETLERİ
İç Anadolu ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Ankara–Niğde Otoyolu'nda ücretler mesafeye göre hesaplanıyor. Ortalama ücretler otomobil için 100 TL – 300 TL arasında seyrediyor. Uzun mesafelerde ücret kademeli olarak artıyor.
KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETLERİ
Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçiş ücretleri kullanılan mesafeye göre belirleniyor. Ortalama ücret aralığı otomobil için 50 TL'den başlayıp 300 TL'nin üzerine çıkabiliyor.
BAYRAMDA ANKARA, İZMİR, İSTANBUL'DA HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ?
Kurban Bayramı boyunca bazı raylı sistem ve toplu ulaşım hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar devam edecek.
İstanbul'da Marmaray, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak. Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN ücretsiz hizmet verecek.
Bayram trafiğinde özellikle İstanbul çıkışları, Osmangazi hattı, Kuzey Marmara bağlantıları ve Ankara yönünde yoğunluk beklenirken, sürücülere yola çıkmadan önce ücretsiz ve ücretli güzergahları kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
