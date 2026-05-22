Türkiye bayrama hazır: Denetimler artırıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde 334 bin 17 kolluk personelinin görev yapacağını açıkladı.

Trafik denetimlerinde 66 bin 481 personel görev alacak, 1238 personel gizli yolcu olarak otobüslerde denetim yapacak.

30 Mayıs Cumartesi saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi saat 01.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli otoyol ve kara yollarında trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

9 ilde helikopterlerle 108 saat, 81 ilde dronlarla toplam 5 bin 828 saat havadan trafik denetimi yapılacak.

2021-2024 yılları arasındaki Kurban Bayramı tatillerinde toplam 860 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerini açıkladı. Bayram süresince ülke genelinde 334 bin 17 kolluk personeli görev yapacak, bunların 66 bin 481'i ise trafik denetimlerinde sahada olacak. Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gazetecilerle bir araya gelen Çiftçi, denetimlerin 22 Mayıs Cuma günü başlayacağını ve 1 Haziran Pazartesi gününe kadar 11 gün boyunca devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirleri açıkladı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır) GİZLİ YOLCULAR OTOBÜSLERİ DENETLEYECEK Bayram yoğunluğu nedeniyle şehirler arası ulaşımda denetimlerin artırılacağını belirten Çiftçi, otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarılarının yapılacağını ifade etti. Çiftçi, "334 bin 17 kolluk kuvveti görevlendirildi. Görevli personelden 66 bin 481'i trafik tedbirleri kapsamında görev alacak. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışları ile güzergahta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. 1238 personelimiz gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak." dedi. TRAFİKTE HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ TAKİP UYGULANACAK Bayram boyunca denetimlerin havadan da sürdürüleceğini açıklayan Çiftçi, 9 ilde helikopterlerle 108 saat, 81 ilde ise dronlarla toplam 5 bin 828 saat denetim yapılacağını bildirdi. Ayrıca ülke genelindeki trafik uygulamalarını denetlemek üzere 73 polis ve 43 jandarma heyetinin görevlendirildiği belirtildi.