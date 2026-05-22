Türkiye bayrama hazır: Denetimler artırıldı
Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde 334 bin güvenlik personeli görev yapacak. Trafikte radar, dron ve helikopter destekli denetimler artırılırken, alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Devlet vatandaşına tuzak kurmaz” mesajı verdi.
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde 334 bin 17 kolluk personelinin görev yapacağını açıkladı.
- Trafik denetimlerinde 66 bin 481 personel görev alacak, 1238 personel gizli yolcu olarak otobüslerde denetim yapacak.
- 30 Mayıs Cumartesi saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi saat 01.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli otoyol ve kara yollarında trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.
- 9 ilde helikopterlerle 108 saat, 81 ilde dronlarla toplam 5 bin 828 saat havadan trafik denetimi yapılacak.
- 2021-2024 yılları arasındaki Kurban Bayramı tatillerinde toplam 860 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerini açıkladı. Bayram süresince ülke genelinde 334 bin 17 kolluk personeli görev yapacak, bunların 66 bin 481'i ise trafik denetimlerinde sahada olacak.
Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gazetecilerle bir araya gelen Çiftçi, denetimlerin 22 Mayıs Cuma günü başlayacağını ve 1 Haziran Pazartesi gününe kadar 11 gün boyunca devam edeceğini söyledi.
GİZLİ YOLCULAR OTOBÜSLERİ DENETLEYECEK
Bayram yoğunluğu nedeniyle şehirler arası ulaşımda denetimlerin artırılacağını belirten Çiftçi, otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarılarının yapılacağını ifade etti.
Çiftçi, "334 bin 17 kolluk kuvveti görevlendirildi. Görevli personelden 66 bin 481'i trafik tedbirleri kapsamında görev alacak. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışları ile güzergahta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. 1238 personelimiz gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak." dedi.
TRAFİKTE HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ TAKİP UYGULANACAK
Bayram boyunca denetimlerin havadan da sürdürüleceğini açıklayan Çiftçi, 9 ilde helikopterlerle 108 saat, 81 ilde ise dronlarla toplam 5 bin 828 saat denetim yapılacağını bildirdi.
Ayrıca ülke genelindeki trafik uygulamalarını denetlemek üzere 73 polis ve 43 jandarma heyetinin görevlendirildiği belirtildi.
"DEVLET VATANDAŞINA TUZAK KURMAZ"
Bayram süresince 61 ilde bulunan 520 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) üzerinden hız denetimi yapılacağını kaydeden Çiftçi, radar uygulamalarına ilişkin tartışmalara da değindi.
"Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak ve bayram yolculuklarının güven içinde tamamlanmasına katkı sunmak için görev başındadır." ifadelerini kullandı.
Çiftçi ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki toplam 1581 mobil radar cihazıyla denetim yapılacağını söyledi.
KURAL İHLALLERİNE YAKIN TAKİP
Kent içlerinde özellikle "makas atma", hatalı şerit değiştirme, kırmızı ışık ihlali, takip mesafesine uymama ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı gibi ihlallerin KGYS kameralarıyla takip edileceği açıklandı.
Otobüs terminalleri ve ara duraklarda sürücülerin takograf kayıtları da denetlenecek. Dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları kenarları ve otoyollarda zorunlu durumlar dışında park ve beklemeye izin verilmeyecek.
AĞIR TONAJLI ARAÇLARA GEÇİŞ KISITLAMASI GETİRİLECEK
İçişleri Bakanı Çiftçi, 30 Mayıs Cumartesi saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi saat 01.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli otoyol ve kara yollarında trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı.
İstanbul ve Ankara yönündeki yoğun güzergahlarda uygulanacak kısıtlamaların trafik akışını rahatlatmayı amaçladığı belirtildi.
SON 4 BAYRAMDA 860 CAN KAYBI YAŞANDI
Çiftçi, geçmiş yıllardaki Kurban Bayramı verilerini de paylaşarak sürücülere dikkat çağrısı yaptı.
2021-2024 yılları arasındaki Kurban Bayramı tatillerinde toplam 860 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Çiftçi, kazaların büyük bölümünün hız ihlali, şerit değiştirme, makas atma ve geçiş önceliği kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını söyledi.
Bakanlık verilerine göre son dört yılda bayram tatillerinde toplam bin 3 trafik kuralı ihlali tespit edilirken, binlerce ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.