27 Mayıs darbesinin 66. yılı: Başkan Erdoğan Adnan Menderes'in ailesini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 66. yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini Kısıklı'daki konutunda kabul etti.
Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve Anayasa ve TBMM'nin feshi, ülkenin başbakanı ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti.
Erdoğan'ın, Üsküdar Kısıklı'daki konutunda gerçekleştirilen kabulde, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Erdoğan'ın, çalışmalarını İstanbul'da sürdürmesi bekleniyor.
