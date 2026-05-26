Fatih Topkapı'da otel yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler 4'üncü kattaki odalardan birinde hareketsiz yatan kişiyi buldu ve sağlık ekipleri ölümünü tespit etti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı bir otelde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Topkapı'daki otelin 4'üncü katında çıkan yangında 32 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALEVLER SABAHA KARŞI YÜKSELDİ

Yangın, saat 05.00 sıralarında Topkapı Mahallesi Topkapı Caddesi üzerindeki 4 katlı otelde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Otelden yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bir yandan otelde mahsur kalanları tahliye ederken, diğer yandan alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.