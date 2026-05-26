Fatih Topkapı'da otel yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Topkapı’daki 4 katlı bir otelin 4’üncü katında çıkan yangında 32 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Otelde mahsur kalanlar tahliye edilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

  • İstanbul Fatih'in Topkapı Mahallesi'nde 4 katlı bir otelin 4'üncü katında sabah 05.00 sıralarında çıkan yangında 32 yaşındaki H.E.G. hayatını kaybetti.
  • İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü ve otelde mahsur kalanları tahliye etti.
  • Yangının söndürülmesinin ardından ekipler 4'üncü kattaki odalardan birinde hareketsiz yatan kişiyi buldu ve sağlık ekipleri ölümünü tespit etti.
  • Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
  • Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı bir otelde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Topkapı'daki otelin 4'üncü katında çıkan yangında 32 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih Topkapı'daki otel yangınında 1 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

ALEVLER SABAHA KARŞI YÜKSELDİ

Yangın, saat 05.00 sıralarında Topkapı Mahallesi Topkapı Caddesi üzerindeki 4 katlı otelde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Otelden yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bir yandan otelde mahsur kalanları tahliye ederken, diğer yandan alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

ODADA HAREKETSİZ BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, 4'üncü kattaki odalardan birinde hareketsiz yatan bir kişiyi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu hayatını kaybeden kişinin H.E.G. (32) olduğu tespit edildi. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"ÇATIDAN ADAMLARI İNDİRDİLER"

Olayla ilgili konuşan Cemil Ağda, "Ben sabah işe geldiğimde sabah 05.00 sıralarında burada bir yangın çıkmış. Geldiğimde itfaiyeler yeni gitmişti. Olay yeri inceleme falan gelmişti. 4'üncü katta şahsın kaldığı odada yangın çıkıyor. Duyduğuma göre 94 doğumlu yerli, yabancı değil. Kendi kaldığı odasında yangın çıkmış. Çatıdan adamları indirdiler. Oteli boşalttılar" dedi.

Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme ve soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

