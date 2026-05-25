Terör finansmanı listesinde BMGK revizyonu: Başkan Erdoğan imzaladı 7 isim çıkarıldı

Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle mal varlıkları dondurulan 7 kişi hakkındaki tedbirler kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, "BMGK'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulması"na ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının eki listesinde değişikliğe gidildi.

Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan düzenlemeye göre, listenin "DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" bölümünde yer alan bazı isimler için uygulanan mal varlığı dondurma hükümleri kaldırıldı.

Karar kapsamında Majeed Abdul Chaudhry, Hafız Absul Salam Bhuttavi, Aamir Ali Chaudhry, Mustafa Hajji Muhammad Khan, Mohammad Tufail, Abdul Rehman Makki ve Maulana Fazlullah hakkındaki tedbirler sona erdirildi.

Söz konusu düzenlemenin, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca alındığı belirtildi.