Mahkeme kararıyla dönen Kılıçdaroğlu’na ihraç talebi | İlçe başkanını harekete geçirdiler
CHP genel merkezindeki fiziki arbede ve tahliye krizinin yankıları sürerken, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ihraç hamlesi geldi. Mahkeme kararıyla göreve dönen Kılıçdaroğlu’nun parti tüzüğüne aykırı davrandığını öne süren Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, resmi başvuru yaparak hukuki süreç başlattı. Başvuruda, hiçbir makamın disiplin hükümlerinin üstünde olmadığı öne sürülerek Kılıçdaroğlu’nun partiden tamamen atılması talep edildi.
CHP'deki taht, baht ve rant kavgası hemen her gün şekil değiştiriyor. Son olarak 38. Kurultay'daki şaibeyi tescilleyen mahkeme kararıyla görevden düşen Özgür Özel yönetimi yerine önceki lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden koltuğa oturmasıyla partide "koltuklar" havada uçuştu.
CHP'lilerin CHP'lileri almamaya çalıştığı parti binasının savaş alanına dönmesinin ardından Özgür Özel cephesi resmen partinin ana kademesinden uzaklaştırıldı.
LİDERİ ATIN
Kemal Kılıçdaroğlu ise daha göreve başlayamadan küfür, tehdit, fiziki saldırıların hedefi oldu. Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu'na yönelik tuhaf bir hamle daha gerçekleştirildi.
Özel'e yakınlığı ile bilinen Balıkesir Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "kesin ihraç" başvurusunda bulundu.
Şalmanlı'nın sunduğu resmi disiplin soruşturması talebinde Kılıçdaroğlu'nun parti tüzüğüne aykırı davrandığını ve parti bütünlüğünü zedeleyen adımlar attığını iddia ederek hukuki süreç başlatılmasını istedi.
Başvuruda, "demokratik değerlerin ve tüzük kurallarının her türlü makamın üzerinde olduğu" ifade edilerek, "mevcut yönetimin bu esasları ihlal ettiği" savunuldu.
Kılıçdaroğlu'nun partiden kesin ihracının karara bağlanmasının talep edildiği başvuruda, "CHP Disiplin Yönetmeliği'nde Genel Başkan bakımından mutlak bir disiplin sorumsuzluğu düzenlenmemiştir. Parti disiplin hükümleri tüm üyeler ve organlar açısından bağlayıcıdır. Bu nedenle somut olay yönünden gerekli disiplin incelemesinin yapılması hukuki zorunluluktur. Parti hukukunun temel amacı kişileri değil kurumsal yapıyı korumaktır. Hiçbir makam veya görev, parti tüzüğü ve disiplin hükümlerinin üstünde değildir." denildi.