Mahkeme kararıyla dönen Kılıçdaroğlu’na ihraç talebi | İlçe başkanını harekete geçirdiler

Şalmanlı'nın sunduğu resmi disiplin soruşturması talebinde Kılıçdaroğlu'nun parti tüzüğüne aykırı davrandığını ve parti bütünlüğünü zedeleyen adımlar attığını iddia ederek hukuki süreç başlatılmasını istedi.

Başvuruda, "demokratik değerlerin ve tüzük kurallarının her türlü makamın üzerinde olduğu" ifade edilerek, "mevcut yönetimin bu esasları ihlal ettiği" savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun partiden kesin ihracının karara bağlanmasının talep edildiği başvuruda, "CHP Disiplin Yönetmeliği'nde Genel Başkan bakımından mutlak bir disiplin sorumsuzluğu düzenlenmemiştir. Parti disiplin hükümleri tüm üyeler ve organlar açısından bağlayıcıdır. Bu nedenle somut olay yönünden gerekli disiplin incelemesinin yapılması hukuki zorunluluktur. Parti hukukunun temel amacı kişileri değil kurumsal yapıyı korumaktır. Hiçbir makam veya görev, parti tüzüğü ve disiplin hükümlerinin üstünde değildir." denildi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel