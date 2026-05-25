Akkuyu NGS'de yeni aşama: 350 tonluk ana köprülü vinç 6 saatlik mesai sonunda yerleştirildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Haberin fotoğrafları AA ve DHA'ya aittir)

MONTAJ ÇALIŞMASI 6 SAAT SÜRDÜ



Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinde önemli bir montaj aşaması tamamlandı. Ünitenin makine dairesine 350 ton kapasiteli ana köprülü vinç yerleştirildi. Ağır yük taşıma özellikli paletli mobil vinç kullanılarak gerçekleştirilen montaj çalışması yaklaşık 6 saat sürdü.



Ana köprülü vinç, güç ünitesinin inşaat ve işletme aşamalarında ekipman ve malzemelerin taşınmasında kullanılacak. Vinç yardımıyla ağırlığı 100 tonun üzerindeki türbin silindir rotorları, turbo jeneratör bileşenleri, boru hattı parçaları ve diğer ekipmanlar standart konumlarına yerleştirilecek. İşletme döneminde ise türbin tesisinin bakım ve planlı onarım çalışmalarında görev alacak.