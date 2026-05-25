Fırat taştı, Birecik sular altında kaldı! Parklar göle döndü
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde debisi yükselen Fırat Nehri, baraj kapaklarının açılmasıyla taştı. Yollar, parklar ve bazı iş yerleri sular altında kalırken, nehir üzerindeki duba restoranlar için tehlike alarmı verildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde son yağışların ardından debisi yükselen Fırat Nehri için alarm verildi. Birecik Barajı kapaklarının açılmasıyla birlikte nehir taştı; yollar, parklar ve bazı iş yerleri sular altında kaldı.
PARKLAR VE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Artan su seviyesi nedeniyle taşan nehir, ilçede birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Mesire alanları ve parklar suyla dolarken bazı iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Özellikle nehir kıyısındaki alanlarda su baskınlarının etkisi daha yoğun hissedildi.
DUBA RESTORANLARDA TEHLİKE ALARMI
Şiddetli akıntı, nehir üzerindeki duba restoranları da tehdit etmeye başladı. Bazı restoranları su basarken, bazı bölümlerin akıntının etkisiyle suya gömüldüğü görüldü. Bunun üzerine Birecik Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşlara nehir kıyısından uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.
"KÖPRÜNÜN AYAKLARINDA HASAR OLUŞMAYA BAŞLADI"
Mevcut durumu anlatan bölge sakinleri, "Birecik Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birlikte Fırat Nehri'ndeki su seviyesi yükseldi. Bu yükselme bize eski Fırat'ı, eski Dicle'yi hatırlattı" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI
Vatandaşlar, yağışların ardından bazı iş yerlerinin sular altında kaldığını belirterek duba restoranların risk oluşturduğunun altını çizdi:
"Yağmurlardan dolayı Birecik Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kapaklar açıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte Fırat Nehri'nin su seviyesinin 3-4 metre yükseldiğini görüyoruz. Kafeler, duba restoranlar tehlike arz ediyor. Can ve mal kaybı olmadan yetkililerin duba restoranlar konusunda duyarlı olmasını istiyoruz"