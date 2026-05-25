Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Umman Sultanı ile görüştü: "Filistin" vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile görüştü. Tarık'ın bayramını tebrik eden Erdoğan, bölgede savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmayacağını söyledi. Türkiye'nin Filistin'de istikrarı sağlamak için çabaladığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.


"SAVAŞIN YENİDEN ALEVLENMESİ KİMSENİN YARARINA OLMAZ"

Başkan Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğimizi belirtti.

"FİLİSTİN'DE İSTİKRAR İÇİN ÇABALIYORUZ"

Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladığımızı, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etti.

Başkan Erdoğan, Umman Sultanı'nın Kurban Bayramını da tebrik etti.

Ahmet Zeren

