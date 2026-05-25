AK Parti eski MKYK üyesi Emine Çift son yolculuğuna uğurlandı: Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti eski MKYK üyesi Emine Çift'in babasına taziyelerini iletti.

AK Parti eski MKYK üyesi Emine Çift, 49 yaşında Ankara'da kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Alaplı Merkez Camii'nde Emine Çift'in cenaze namazına Süleyman Soylu, Zonguldak Valisi ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Emine Çift, 2009 yılında AK Parti Kadın Kolları'nın 'Siyaset Kürsüsünde Ben de Varım' yarışmasında Türkiye birincisi olmuştu.

Çift'in cenazesi, kılınan namazın ardından Alaplı'da toprağa verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan AK Parti eski MKYK üyesi Emine Çift'in babası Salih Çift ile görüşerek taziyelerini bildirdi. Başkan Erdoğan'dan acılı babaya taziye



KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU Ankara'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü sırada 49 yaşında yaşamını yitiren AK Parti eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden ve iki dönem Alaplı Belediye Meclis Üyesi olan Emine Çift, memleketi Alaplı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir)



Alaplı Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, Cumhurbaşkanlığı eski başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile Çift'in sevenleri katıldı.