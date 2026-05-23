Üsküdar'da CHP'li ilçe başkanından esnafa selam cezası: Tartışmanın ardından zabıta gönderildi
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün, esnaf ziyareti sırasında girdiği bir kafede kendisini fark etmeyen işletme sahibi Mehmet Şahin ile "selam almama" gerekçesiyle tartıştığı iddia edildi. Bu gerginlikten sadece iki gün sonra ise söz konusu işletmeye adeta intikam alır gibi özel talimatla zabıta ekipleri gönderilirken, dükkanın reklam panoları sökülerek açık bir çifte standarta imza atıldı. Daha önce resmi araçla bir gence çarparak sakat kalmasına neden olan Tütüncü'nün adının karıştığı bu son skandala karşı Üsküdar Belediyesi ise sessizliğini koruyor.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün adı, siyasi faaliyetlerinden çok karıştığı kaza, yargı süreci ve son olarak Üsküdar'da bir esnafla yaşadığı öne sürülen tartışmayla gündeme geldi.
Tütüncü'nün, daha önce Ataşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı araçla 21 yaşındaki Hacı Resul Düzgün'e çarptığı olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Kazanın ardından genç sakat kalırken, yargılama sürecinin sonunda mahkeme Berk Tütüncü hakkında 5 yıl denetimli serbestlik ve 150 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Tütüncü'nün adı bu kez Üsküdar'da bir işletme sahibiyle yaşandığı iddia edilen "selam" tartışmasıyla yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.
TELEFONLA KONUŞURKEN ARKAMDAN GELİP HESAP SORDU
Üsküdar'da esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün, girdiği bir kafede beklediği ilgiyi göremeyince işletme sahibi Mehmet Şahin'le tartışma yaşadığı öne sürüldü.
İşletme sahibi Mehmet Şahin, olay günü dükkânda yaşanan dolap arızası nedeniyle telefon görüşmesi yaptığını belirterek, Tütüncü'yü tanımadığı için fark etmediğini söyledi.
Şahin, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"O gün bizim dolapta arıza vardı. Ben dolap için bir müdürü aramak zorundaydım, 4 gündür gelemeyen için. O anda Üsküdar ilçe CHP başkanı gelmiş buraya Berk Bey. Ben de o arada rahatsız olmasın diye veya kendim de rahatsız olmayayım diye arka tarafa geçiyordum. O an arkadaşlara zaten selamını aldı. Yani elle selamlaştılar zaten kamera kayıtlarında. Benim de arkamdan geliyor: 'Biz de ne yaptık anıya? E neden selamı almadın?' gibisinden. Ama benim düşüncem o bile değildi zaten. Hani o an telefonu görüşüyorum. Ben kendisini de tanımıyorum da zaten. Hani tanımış olursam belki telefonu kapatır 'hoş geldin' derdim. Kimin olduğunu bilmediğim için zaten arka tarafa geçtim."
KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI: "ÇALIŞANLARLA ELLE SELAMLAŞTI"
Mehmet Şahin, Tütüncü'nün işletmeye geldiği sırada çalışanlarla selamlaştığını, bunun da kamera kayıtlarında görüldüğünü öne sürdü.
Şahin, kendisinin o sırada telefon görüşmesi yaptığını vurgulayarak, amacının saygısızlık olmadığını belirtti. Tütüncü'yü tanımadığını söyleyen Şahin, tanımış olması halinde telefonu kapatıp "hoş geldin" diyebileceğini ifade etti.
İKİ GÜN SONRA GELEN ÖZEL TALİMATLI ZABITA BASKINI
Tartışmanın ardından işletmeye zabıta ekiplerinin gönderildiği iddia edildi. İşletme sahibi Mehmet Şahin, ekiplerin özel talimatla geldiğini savunarak, yaşananların "selam" tartışmasının ardından geliştiğini söyledi.
Şahin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Başkanın buraya gelip de bunu tebliğ etmesi bize yanlıştı zaten. Sadece selamı almadığım içindi. İki gün sonra da zabıta ekiplerini yolladı buraya. 'Selamım alınmadı, gidin oraya bir ceza kesin' gibisinden. Giderken de başkan, burada bizim dışarıda masalarımız var, masaların burada olmayacağını ibra ediyor bize. Ama zaten buraya ziyarete gelmiş bir kişi, bize bunu söylemesi de bence yanlış."
Zabıta ekiplerinin dükkâna gelerek dışarıda bulunmayan masa ve sandalyelerin dışarı çıkarılmasını istediği, ardından da işletmeyle ilgili işlem başlattığı öğrenildi.
YAN DÜKKANA DOKUNULMADI SADECE BİZİM PANOLARIMIZ SÖKÜLDÜ
Mehmet Şahin, belediye ekiplerinin yalnızca kendi işletmesini hedef aldığını öne sürdü. Yan taraftaki işletmelere herhangi bir işlem yapılmadığını savunan Şahin, reklam panolarının sökülmesi üzerinden çifte standart iddiasında bulundu.
Şahin, reklam panolarına ilişkin şunları söyledi:
"Dışarıda şu an rakip firmamız var bizim yan tarafta. Onların şu an reklam görselleri de dışarıda duruyor. Bayrakları duruyor ama bizimkiler söküldü, kaldırıldı buradan. Yani varsa herkese yapılsın bu uygulama. Yoksa kimse yapılmasın sonu itibariyle."
"KURAL HERKESE EŞİT UYGULANSIN"
İşletme sahibi Mehmet Şahin, belediye uygulamasının yalnızca kendi dükkânına yöneltilmesini eleştirerek, aynı kuralın bölgede bulunan tüm işletmelere uygulanması gerektiğini söyledi.
Şahin, yaşananların ardından hem zabıta denetimi hem de reklam panolarının sökülmesi nedeniyle mağdur edildiğini savundu.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ile işletme sahibi Mehmet Şahin arasında yaşandığı öne sürülen tartışma, zabıta denetimi ve reklam panolarının sökülmesi iddiaları sonrası gözler belediye yönetimine çevrildi. Belediye yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.