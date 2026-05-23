Üsküdar'da CHP'li ilçe başkanından esnafa selam cezası: Tartışmanın ardından zabıta gönderildi

Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü

İKİ GÜN SONRA GELEN ÖZEL TALİMATLI ZABITA BASKINI

Tartışmanın ardından işletmeye zabıta ekiplerinin gönderildiği iddia edildi. İşletme sahibi Mehmet Şahin, ekiplerin özel talimatla geldiğini savunarak, yaşananların "selam" tartışmasının ardından geliştiğini söyledi.

Şahin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Başkanın buraya gelip de bunu tebliğ etmesi bize yanlıştı zaten. Sadece selamı almadığım içindi. İki gün sonra da zabıta ekiplerini yolladı buraya. 'Selamım alınmadı, gidin oraya bir ceza kesin' gibisinden. Giderken de başkan, burada bizim dışarıda masalarımız var, masaların burada olmayacağını ibra ediyor bize. Ama zaten buraya ziyarete gelmiş bir kişi, bize bunu söylemesi de bence yanlış."

Zabıta ekiplerinin dükkâna gelerek dışarıda bulunmayan masa ve sandalyelerin dışarı çıkarılmasını istediği, ardından da işletmeyle ilgili işlem başlattığı öğrenildi.



YAN DÜKKANA DOKUNULMADI SADECE BİZİM PANOLARIMIZ SÖKÜLDÜ



Mehmet Şahin, belediye ekiplerinin yalnızca kendi işletmesini hedef aldığını öne sürdü. Yan taraftaki işletmelere herhangi bir işlem yapılmadığını savunan Şahin, reklam panolarının sökülmesi üzerinden çifte standart iddiasında bulundu.

Şahin, reklam panolarına ilişkin şunları söyledi:

"Dışarıda şu an rakip firmamız var bizim yan tarafta. Onların şu an reklam görselleri de dışarıda duruyor. Bayrakları duruyor ama bizimkiler söküldü, kaldırıldı buradan. Yani varsa herkese yapılsın bu uygulama. Yoksa kimse yapılmasın sonu itibariyle."

"KURAL HERKESE EŞİT UYGULANSIN"

İşletme sahibi Mehmet Şahin, belediye uygulamasının yalnızca kendi dükkânına yöneltilmesini eleştirerek, aynı kuralın bölgede bulunan tüm işletmelere uygulanması gerektiğini söyledi.

Şahin, yaşananların ardından hem zabıta denetimi hem de reklam panolarının sökülmesi nedeniyle mağdur edildiğini savundu.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ile işletme sahibi Mehmet Şahin arasında yaşandığı öne sürülen tartışma, zabıta denetimi ve reklam panolarının sökülmesi iddiaları sonrası gözler belediye yönetimine çevrildi. Belediye yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.





