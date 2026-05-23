İhracatta tarihi gün! Günlük rekor 2,4 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 Mayıs 2026’da gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı. Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme vizyonunun tarihi bir başarıya ulaştığını vurgulayan Bolat, güçlü üretim kapasitesi, ihracatçıların küresel rekabet gücü ve son 23 yılda uygulanan ekonomi politikalarının bu rekorun temelini oluşturduğunu belirtti.

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 Mayıs 2026 Cuma günü 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracat yapılarak Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini açıkladı.
  • Türkiye 1973 yılında ilk kez yıllık 1 milyar dolar ihracat seviyesine, 1987 yılında ise ilk kez aylık 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmıştı.
  • Bakan Bolat, rekorun Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi, dinamik özel sektör yapısı ve ihracatçıların küresel pazarlardaki rekabet gücünün sonucu olduğunu belirtti.
  • Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların bu başarıyı getirdiğini ifade etti.
  • Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların finansmana ulaşmasından pazara giriş faaliyetlerine, markalaşmadan lojistik altyapının güçlendirilmesine kadar her alanda tedbir aldıklarını açıkladı.

Bakan Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda, tarihi bir başarıya daha imza attığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

"2 MİLYAR 428 MİLYON DOLARLIK İHRACAT İLE REKORU BİR KEZ DAHA YENİLEDİK"

Bu kapsamda yapılan ihracata işaret eden Bolat, "22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir. Kurban Bayramı'na, yeni günlük ihracat rekoru sevinci ile giriyoruz. Elde edilen bu tarihi başarı, ülkemizin güçlü üretim kapasitesinin, dinamik özel sektör yapısının, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hükümetlerimizce 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların somut bir neticesidir." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin ihracatta yıllar içerisinde istikrarlı ve kararlı bir yükseliş sergilediğini, 1973'te ilk defa yıllık 1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşıldığını da aktardı.

TÜRKİYE'NİN İHRACAT GÜCÜ ARTIYOR
Türkiye'nin, 1987 yılında ise ilk kez aylık 1 milyar dolarlık ihracat rakamını aştığını hatırlatan Bolat, ülkenin bugün günlük 2 milyar 428 milyon dolar ihracat gerçekleştirebilen güçlü bir ekonomik yapıya ulaşma başarısını gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde uygulanan ekonomi ve ticaret politikalarına dikkati çeken Bolat, Türkiye'nin bu sayede üretim altyapısını güçlendiren, yüksek katma değerli ihracatı destekleyen, yeni pazarlara ulaşmayı başaran ve küresel ticarette etkinliğini yükselten bir ülke ekonomisine sahip hale geldiğini kaydetti.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU
Ömer Bolat, Bakanlık olarak ihracatçıların uygun finansmana ulaşmasından pazara giriş faaliyetlerine, markalaşmadan lojistik altyapının güçlendirilmesine kadar her alanda tedbirler aldıklarını ve bu anlamda kararlı politikalara devam ettiklerinin altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekorunun yenilenmesinde emeği bulunan tüm ihracatçılarımıza, üreticilerimize, sanayicilerimize, KOBİ'lerimize, çiftçilerimize, esnaflarımıza, lojistik ulaştırma sektörümüze, Bakanlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyor, bu tarihi başarı dolayısıyla kendilerini gönülden tebrik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve dünyaya daha güçlü şekilde açılan Türkiye için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

