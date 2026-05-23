İhracatta tarihi gün! Günlük rekor 2,4 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların finansmana ulaşmasından pazara giriş faaliyetlerine, markalaşmadan lojistik altyapının güçlendirilmesine kadar her alanda tedbir aldıklarını açıkladı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların bu başarıyı getirdiğini ifade etti.

Bakan Bolat, rekorun Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi, dinamik özel sektör yapısı ve ihracatçıların küresel pazarlardaki rekabet gücünün sonucu olduğunu belirtti.

Türkiye 1973 yılında ilk kez yıllık 1 milyar dolar ihracat seviyesine, 1987 yılında ise ilk kez aylık 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 Mayıs 2026 Cuma günü 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracat yapılarak Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini açıkladı.

Bakan Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda, tarihi bir başarıya daha imza attığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün yapılan 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla, Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini bildirdi.

Bu kapsamda yapılan ihracata işaret eden Bolat, "22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir. Kurban Bayramı'na, yeni günlük ihracat rekoru sevinci ile giriyoruz. Elde edilen bu tarihi başarı, ülkemizin güçlü üretim kapasitesinin, dinamik özel sektör yapısının, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hükümetlerimizce 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların somut bir neticesidir." ifadelerini kullandı.

"2 MİLYAR 428 MİLYON DOLARLIK İHRACAT İLE REKORU BİR KEZ DAHA YENİLEDİK"

Türkiye 22 Mayıs 2026 Cuma günü 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunu kırdı.

Bolat, Türkiye'nin ihracatta yıllar içerisinde istikrarlı ve kararlı bir yükseliş sergilediğini, 1973'te ilk defa yıllık 1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşıldığını da aktardı.

TÜRKİYE'NİN İHRACAT GÜCÜ ARTIYOR

Türkiye'nin, 1987 yılında ise ilk kez aylık 1 milyar dolarlık ihracat rakamını aştığını hatırlatan Bolat, ülkenin bugün günlük 2 milyar 428 milyon dolar ihracat gerçekleştirebilen güçlü bir ekonomik yapıya ulaşma başarısını gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde uygulanan ekonomi ve ticaret politikalarına dikkati çeken Bolat, Türkiye'nin bu sayede üretim altyapısını güçlendiren, yüksek katma değerli ihracatı destekleyen, yeni pazarlara ulaşmayı başaran ve küresel ticarette etkinliğini yükselten bir ülke ekonomisine sahip hale geldiğini kaydetti.