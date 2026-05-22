Tunceli'de 245 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Tunceli'de yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 274 milyon 793 bin 734 TL işlem hacmi tespit edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonu düzenledi.

EMNİYET DÜĞMEYE BASTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve finansal incelemelerde, şüphelilerin başkalarına ait banka ve hesap kartlarını belirli ücretler karşılığında satın aldıkları, kiraladıkları, bu hesapları yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancın transferinde kullandıkları belirlendi.