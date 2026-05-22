Tunceli'de 245 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Tunceli’de yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve finansal incelemelerinde, şüphelilerin başkalarına ait banka hesaplarını ücret karşılığında temin ederek yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kullandıkları belirlendi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında toplam 274 milyon 793 bin 734 TL işlem hacmi tespit edilirken, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hızlı Özet Göster
- Tunceli'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan D.B.A., S.T. ve A.Y. isimli 3 şüpheli tutuklandı.
- Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 274 milyon 793 bin 734 TL işlem hacmi tespit edildi.
- Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonu düzenledi.
- Şüphelilerin başkalarına ait banka ve hesap kartlarını ücret karşılığı satın alıp kiralayarak yasa dışı bahis kazancı transferinde kullandığı belirlendi.
Tunceli'de yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 274 milyon 793 bin 734 TL işlem hacmi tespit edildi.
Dosyada yer alan suçlamalar şöyle sıralandı
- Yasa dışı bahis
- Başkalarına ait banka ve hesap kartlarını satın alma
- Banka ve hesap kartlarını kiralama
- Yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancın transferinde hesap kullanma.
EMNİYET DÜĞMEYE BASTI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan teknik ve finansal incelemelerde, şüphelilerin başkalarına ait banka ve hesap kartlarını belirli ücretler karşılığında satın aldıkları, kiraladıkları, bu hesapları yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancın transferinde kullandıkları belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, D.B.A., S.T. ve A.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler ile hesabı ele geçirilen kişiye ait banka hesap hareketlerinde toplam 274 milyon 793 bin 734 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.